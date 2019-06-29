Календар на всю голову. 29 червня

Цього дня 1900 року народився Антуан де Сент-Екзюпері, а в 1964 році був створений бездротовий пульт дистанційного керування

29 червня 1174 року в селищі Боголюбово помер Андрій Боголюбський - князь Вишгородський, Дорогобужський, Рязанський, великий князь Володимирський.

29 червня 1174 року в Іпатіївському літописі (складової частини літописного зведення "Повість минулих літ") вперше згадана Полтава під назвою Лтави. Сучасна назва з'явилася лише в 1430 році.

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави "Генріх VIII" ("Henry VIII") Вільяма Шекспіра спалахнув і згорів дотла театр "Глобус" ("The Globe Theatre").

29 червня 1744 року в Версалі, Франція, помер Андре Кампра - французький композитор епохи бароко, капельмейстер паризького собору Нотр-Дам, а з 1723 року - Королівської капели. Один з творців жанру опери-балету, який написав "Галантна Європа", "Венеціанські святкування" та ін.

29 червня 1746 року в Дензені, Німеччина, народився Йоахім Генріх Кампе - німецький дитячий письменник, педагог, видавець, філолог. Крім іншого, йому належать 38 томів "Дитячої бібліотеки" і 19 томів "Merkwürdige Reisebeschreihungen".

29 червня 1779 року в Римі, Італія помер Антон Рафаель Менгс - найбільший німецький живописець епохи класицизму.

29 червня 1793 року в місті Хрудім, Богемія (нині - Чехія), народився Йозеф Ресель - австрійський інженер-лісівник, технік-винахідник, який запропонував новий рушій для судна - гребний гвинт, що поміщається в кормовій частині, і побудував перший в світі пароплав з гребним гвинтом ("Чівета"). Зображення винахідника і знаменитого судна було поміщено на 500-шіллінгову банкноту Австрії (1966).

29 червня 1798 року в Реканаті, Італія, народився Джакомо Леопарді - італійський романтичний поет, мислитель-мораліст, філолог, провінційний аристократ.

29 червня 1855 року в Парижі, Франція, померла Дельфіна де Жирарден - відома французька письменниця, романіст, новеліст, драматург.

29 червня 1861 року в Флоренції, Італія померла Елізабет Браунінг - відома англійська поетеса Вікторіанської епохи.

29 червня 1868 року в Чикаго, США, народився Гейл Джордж Еллері - американський астроном, винахідник спектрогеліографа.

29 червня 1877 року в селі Стрічічі, Боснія, народився Петар Кочич - сербський і боснійський письменник, драматург, громадський діяч, новеліст і сатирик. Один з чільних діячів сербської літератури початку XX ст.

29 червня 1881 року cуданський проповідник Мухаммед Ахмед проголосив себе Махді, тобто месією, рятівником, очоливши повстання селян і кочівників проти свавілля губернаторів-європейців. З початку 1885 року після відображення ряду англійських каральних експедицій і звільнення майже всієї території країни, він зайняв головне місто країни Хартум, яке простяглося від берегів Червоного моря до Центральної Африки. Правив Махді недовго, помер від тифу. Коли в 1898 році англійські колонізатори відвоювали Судан, мавзолей Махді зруйнували, а труп кинули в річку.

29 червня 1895 року в місті Істборн, Англія, помер Томас Гакслі - англійський зоолог, палеонтолог, дослідник природи, популяризатор науки і захисник еволюційної теорії Чарльза Дарвіна (за яскраві полемічні виступи він отримав прізвисько "Бульдог Дарвіна"). Член (1883-1885 - президент) лондонського королівського товариства. У 1890 році вченого нагородили почесною Медаллю Карла Ліннея.

29 червня 1899 року в Кансо, Канада, народився Карлайл Сміт Білз - канадський астроном. Член Канадського королівського товариства і Лондонського королівського товариства. Президент Канадського королівського астрономічного товариства та Американського астрономічного товариства.

29 червня 1900 року в місті Ліон, Франція, народився Антуан де Сент-Екзюпері - відомий французький письменник, поет і професійний льотчик, есеїст, граф.

29 червня 1910 року в Нью-Йорку, США, народився Френк Лессер - американський композитор, лібретист, лауреат Пулітцерівської премії.

29 червня 1918 року в місті Жлобин, Білорусь, помер Федір Вовк - український антрополог, етнограф, археолог, археограф, музеєзнавець, видавець і літературознавець.

29 червня 1921 року в місті Гютерсло, Німеччина, народився Рейнхард Мон - німецький підприємець, творець світової медіа-імперії "Bertelsmann".

29 червня 1925 року американець Марвін Пипкин запатентував електричну лампочку з матовим покриттям.

29 червня 1929 року в місті Флоренція, Італія, народилася Оріана Фаллачі - журналістка, письменник, публіцист, в роки II Світової війни - учасниця італійського Опору.

29 червня 1930 року в Києві помер Тимофій Сафонов - український художник, живописець.

29 червня 1930 року в Боженчині, Польща, народився Славомир Мрожек - польський письменник, драматург, есеїст, художник. У 1963 році він виїхав з країни (але зі збереженням громадянства) жив в Парижі, США, Німеччини, Італії та Мексиці. C 1978 року літератор став громадянином Франції.

29 червня 1936 року в селі Мордовська Пішля (нині - Республіка Мордовія) народився Юрій Кузнецов - мокшанський письменник, літературний критик, журналіст, майстер літературної пародії.

29 червня 1936 року в місті Кутаїсі, Грузія, народився Резо Габріадзе - грузинський кіносценарист, режисер, письменник, драматург, дизайнер, художник, скульптор. Керівник театру маріонеток імені самого себе.

29 червня 1939 року в місті Красний Луч, Луганська область, народився Віктор Гресь - український режисер, сценарист, актор, відомий за картинами "Чорна курка, або Підземні жителі" і "Нові пригоди янки при дворі короля Артура".

29 червня 1940 року в місті Локарно, Швейцарія, помер Пауль Клее - німецький і швейцарський художник-експресіоніст, графік, теоретик мистецтва, один з найбільших фігур європейського авангарду.

29 червня 1941 року в Нью-Йорку під час концертного туру по США, захворів на запалення легенів і помер Ігнацій Ян Падеревський - польський піаніст-віртуоз, композитор, державний і громадський діяч, дипломат. З січня по грудень 1919 року обіймав посаду прем'єр-міністра і міністра закордонних справ Польщі. Лицар Великого Хреста ордена Британської імперії.

29 червня 1947 року в місті Сіетл (Вашингтон, США) народився Браян Герберт - американський письменник-фантаст, старший син знаменитого письменника-фантаста Френка Герберта.

29 червня 1955 року на перше місце в американському хіт-параді стала пісня "Rock Around Тhe Clock" у виконанні піонера рок-н-ролу, американського співака і гітариста Білла Гейлі, де трималася вісім тижнів поспіль, перетворившись в звукову дату народження рок-н -ролла.

29 червня 1957 року в місті Сьєнфуегос, Куба, народилася Марія Кончіта Алонсо - американська актриса і співачка кубинського походження. Справжньою зіркою її зробив альбом "Maria Conchita", а в 1985 році вокалістка номінувалася на премію "Grammy" як "Кращий латинський артист". Марія знялася в таких популярних фільмах, як "Людина, що біжить" з Арнольдом Шварценеггером, "Хижак 2" з Денні Ґловером і "Будинок духів" з Меріл Стріп і Гленн Клоуз.

29 червня 1964 року був створений бездротовий пульт дистанційного керування телевізором.

29 червня 1973 року концертом в Осаці, Японія, британська супергрупа "Deep Purple" закінчила епоху виступів в золотому складі.

29 червня 1974 року із піснею "She" британський хіт-парад очолив французький шансоньє - Шарль Азнавур.

29 червня 1978 року в місті Гонолулу (Гаваї, США) народилася Ніколь Шерзінгер - американська співачка і актриса, відома як вокалістка поп-групи "The Pussycat Dolls".

29 червня 1984 року на американські кіноекрани вийшов бойовик "Конан-руйнівник" ("Conan Тhe Destroyer") режисера Ричарда Флейшера з Арнольдом Шварценеггером, Вілтом Чемберленом і Грейсом Джонсом в головних ролях.

29 червня 1985 року в Нью-Йорку колишній "Rolls-Royce" Джона Леннона відійшов покупцеві за $2,229 млн.

29 червня 1995 року в Сеулі, Республіка Корея, завалився будинок п'ятиповерхового торгового центру "Sampoong" (з басейном), що стало найбільшою техногенною катастрофою в історії Південної Кореї. Під уламками загинуло 502 осіб, 937 - поранені.

29 червня 1995 року в Лос-Анджелесі, США, померла Лана Тернер - американська кіноактриса, голлівудський продюсер. Як зірка, вона зіграла в картинах: "Злі й гарні", "Листоноша завжди дзвонить двічі", "Лікар Джекілл і містер Хайд", "Імітація життя", «Пейтон Плейс". Її прозвали "дівчиною в светрі" за пристрасть до носіння предмета гардероба, який ненав'язливо підкреслював її пишні форми.

29 червня 2002 року в Беверлі-Хіллз (Каліфорнія, США) померла Розмарі Клуні - американська поп- і джазова співачка. Одним з її тріумфів стало виконання пісні "Mambo Italiano".

29 червня 2003 року в Олд-Сайбрук (Коннектікут, США) померла Кетрін Хепберн - американська актриса, чотириразовий лауреат премії "Oscar", відома за фільмами: "Лев узимку", "На Золотому озері", "Філадельфійська історія", "Виховання малюка "," Свято " та ін.

29 червня 2004 року в Києві помер Юрій Цюпа - український письменник, журналіст, головний редактор газети "Хрещатик".

29 червня 2007 року в Альбукерке (Нью-Мексико, США) помер Фред Сейберхеген - американський письменник-фантаст, автор циклів книг з елементами фентезі - "Берсерк", "Зруйновані землі" та ін.

29 червня 2014 року в Києві помер Анатолій Дімаров - український прозаїк. Лауреат Державної премії України імені Т.Г.Шевченка.

29 червня 2016 року в селищі Луганське, Донецька область, загинув від ворожої кулі випущеної снайпером з великокаліберної гвинтівки, Василь Сліпак - кулеметник в складі 1-ї штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" (ДУК ПС), український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України в складі добровольчих формувань. Посмертно нагороджений званням Герой України і орденом "Золота Зірка".

Олександр Рудяченко, Київ