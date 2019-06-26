Софія Ротару стала хедлайнером Atlas Weekend

Хейдлайнером відкриття фестивалю Atlas Weekend 9 липня в Києві стане легенда українського шоу-бізу та золотий голос України – Софія Ротару.

Про це повідомляє інтернет-проєкт БЖ.

Традиційно перший день фестивалю буде безкоштовним. Разом із Ротару на головній сцені фестивалю можна буде почути таких артистів: MOZGI, NK | Настя Каменських, DZIDZIO, Павло Зібров, Alekseev, Kyivstoner, Артем Пивоваров, TamerlanAlena, Агонь, Беz обмежень, Злата Огневич, Alyosha, Laud, Ivan Navi, Nikita Lomakin, Дорош.

Попередні фестивалі відкривали Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) та Олег Винник.

Як повідомлялося, Atlas Weekend пройде на ВДНГ з 9 до 14 липня 2019 року. Хедлайнерами цього року стали The Chainsmokers, A$AP Rocky, Black Eyed Peas, Liam Gallagher і "Сплін".