В Яремче пройде фестиваль “Пісні, народжені війною”

“Ми хочемо презентувати наш новий проєкт, який називається "Пісні, народжені війною", це фестиваль патріотичної та військової пісні. Минулого року ми провели такий перший захід, який має продовження. Є бажаючі виконавці, які хочуть підтримати наш проєкт, і на сьогоднішні ми вже розширили фестиваль. Якщо минулого року у нас було 12 учасників, то цього року вже зареєстровано 30 учасників”, - розповів Саримсаков.

Він зазначив, що учасниками фестивалю є співаки, які певний час перебували на сході України, народні артисти, заслужені діячі культури і мистецтва, а також волонтери. За його словами, кожен учасник виконає по дві пісні, тож загалом на фестивалі буде представлено 60 тематичних пісень.

Також Саримсаков додав, що після фестивалю буде випущено перший альбом пісень його учасників.

На пресконференції заступник голови Громадської організації «Всеукраїнське об’єднання інвалідів та учасників війни «ІНАТО» Юрій Стеценко зазначив, що під час фестивалю учасникам російсько-української війни, інвалідам І і ІІ групи буде наданий безкоштовний проїзд, поселення у місті Яремче, а також дворазове харчування.

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За його словами, під час заходу всі бажаючі матимуть змогу поїхати до гори Говерла, де відбудеться вшанування загиблих у російсько-українській війні.

Другий Всеукраїнський фестиваль сучасної патріотичної і військової пісні «Пісні, народжені війною» проходитиме 13-16 липня у м. Яремче.

Фестиваль спрямований на популяризацію української патріотичної пісні, налагодження дружніх відносин між громадянами України та ветеранами, військовослужбовцями, молодими патріотами, а також на пошук авторів та виконавців патріотичних пісень.