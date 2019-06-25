Володимира Кличка врятували з палаючої яхти біля Майорки

Володимира Кличка врятували з палаючої яхти біля Майорки

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Укрінформ
На яхті, на якій разом з родиною перебував український боксер Володимир Кличко, уночі спалахнула пожежа.

Рятувальники евакуювали пасажирів та екіпаж, повідомляє DW.

"Українського боксера Володимира Кличка врятували з палаючої яхти в Середземному морі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 23 червня, коли Кличко з родиною перебував на орендованій яхті, яка прямувала з Ібіци на Майорку.

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За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні судна. Екіпаж корабля викликав берегову охорону близько другої години ночі. Рятувальники евакуювали пасажирів та членів команди з яхти, а пожежна охорона Майорки загасила вогонь.

Фото: Bild.de

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