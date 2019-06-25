Володимира Кличка врятували з палаючої яхти біля Майорки

На яхті, на якій разом з родиною перебував український боксер Володимир Кличко, уночі спалахнула пожежа.

Рятувальники евакуювали пасажирів та екіпаж, повідомляє DW.

"Українського боксера Володимира Кличка врятували з палаючої яхти в Середземному морі", - йдеться у повідомленні.

Be careful what you wish for: fate took my wish for “some #adrenalin” a bit too literally and our boat-trip Sunday night ended up in our boat #igniting and family & friends being evacuated by coast guard and fire rescue-team. No worries: we are all fine! #theroofisonfire #song😱 pic.twitter.com/sGN7xfG5JM — Klitschko (@Klitschko) 25 июня 2019 г.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 23 червня, коли Кличко з родиною перебував на орендованій яхті, яка прямувала з Ібіци на Майорку.

Читайте також: Найдорожчу картину у світі знайшли на яхті саудівського принца

За попередньою інформацією, пожежа спалахнула в машинному відділенні судна. Екіпаж корабля викликав берегову охорону близько другої години ночі. Рятувальники евакуювали пасажирів та членів команди з яхти, а пожежна охорона Майорки загасила вогонь.

Фото: Bild.de