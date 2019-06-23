У Нідерландах бджоли заблокували автомобіль

У Нідерландах бджоли заблокували автомобіль

Фото
Укрінформ
У нідерландському місті Роттердам унаслідок витівки невідомих жартівників бджоли буквально заблокували припарковану автівку.

Про це повідомляє NOS.

“Невідомі змастили чимось солодким передні дверцята "фольксвагена". У результаті цю частину машини обліпили близько 20 тисяч бджіл”, - ідеться в повідомленні.

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Власник машини, впавши у відчай, викликав поліцію. Правоохоронці своєю чергою покликали на допомогу пасічника, якому вдалося визволити авто із бджолиного полону.

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