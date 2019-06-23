У Нідерландах бджоли заблокували автомобіль
Фото
Укрінформ
У нідерландському місті Роттердам унаслідок витівки невідомих жартівників бджоли буквально заблокували припарковану автівку.
Про це повідомляє NOS.
“Невідомі змастили чимось солодким передні дверцята "фольксвагена". У результаті цю частину машини обліпили близько 20 тисяч бджіл”, - ідеться в повідомленні.
Читайте також: Бджоли собору Нотр-Дам вижили після пожежі
Власник машини, впавши у відчай, викликав поліцію. Правоохоронці своєю чергою покликали на допомогу пасічника, якому вдалося визволити авто із бджолиного полону.