На триденній естафеті в Полтаві встановили біговий рекорд України

До Книги рекордів України внесли безперервну естафету, яка тривала три доби - з 19 по 22 червня.

Про це повідомляє у Facebook організатор заходу - Українська академія лідерства.

"Полтава вставновила всеукраїнський рекорд з найдовшого неперервного естафетного бігу - 139 учасників, 839 км", - йдеться у повідомленні.

Представниця Книги рекордів України, вручаючи сертифікат про досягнення, зазначила, що бігуни "накрутили" по Корпусному парку Полтави 851 коло.

У відділі комунікації обласної поліції повідомили, що до встановлення рекорду “Найтриваліший безперервний естафетний біг” долучилися також правоохоронці.

Біговий рекорд України в Полтаві / Фото: УАЛ Полтава, Facebook

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"Зокрема, свій спортивний внесок у спільний результат, що увійшов до Книги рекордів України, зробили працівники чергової частини Головного управління поліції Полтавщини (В’ячеслав Антоненко, Андрій Мулявка та Дмитро Добряк), а також пенсіонери (Станіслав Ромась, Антон Тонконог та Олександр Кострубяк)", - поінформували в поліції.