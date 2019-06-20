В Індонезії вирішили перенести столицю

Влада Індонезії планує у 2024 році розпочати процес перенесення столиці з Джакарти до іншого міста.

Про це повідомив міністр національного розвитку країни Бамбанг Броджонегоро, передає Coconuts Jakarta.

“Пізніше цього року президент сам озвучить про завершальну стадію планів, в тому числі й про місто (нової столиці — ред.). У 2024 році розпочнеться процес переїзду”, - сказав він.

За словами Броджонегоро, уряд розпочне будувати необхідну інфраструктуру з 2021 по 2023 роки після фіналізації планів про переїзд.

Як повідомляє Coconuts Jakarta, ймовірною новою столицею Індонезії може стати острів Калімантан. Саме це місце відвідував президент країни Джоко Відодо у травні з метою оглянути потенційне місце для переїзду.