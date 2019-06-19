Кортеж принца Вільяма і його дружини збив 83-річну жінку

Поліцейський кортеж, який супроводжував принца Вільяма і його дружину герцогиню Кетрін, збив 83-річну пенсіонерку, яку госпіталізували з серйозними травмами.

Про це повідомляє AFP.

“83-річна жінка перебуває у тяжкому стані в британській лікарні після того, як її збив мотоцикл із кортежу, який супроводжував принца Вільяма і його дружину Кейт у середу”, - йдеться у повідомленні.

Інцидент стався, коли подружжя їхало у Віндзор на церковну службу.

83-літня пенсіонерка переходила через дорогу, коли в неї врізався поліцейський мотоцикл.

За словами очевидців, мотоцикл їхав зустрічною смугою.

У Кенсінгтонському палаці заявили, що герцоги Кембриджські «глибоко засмучені і стурбовані» станом здоров’я потерпілої і надіслали в лікарню квіти.

Вони пообіцяли бути на зв'язку на час лікування постраждалої.

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Поліція розслідує інцидент.

Як повідомлялося, 97-річний дід принца Вільяма герцог Единбурзький Філіп потрапив у ДТП 17 січня неподалік Сандрінгемської резиденції у графстві Норфолк. Його Land Rover зіткнувся з легковим автомобілем. Чоловік королеви Єлизавети ІІ не постраждав, однак 28-річна жінка, яка була за кермом іншої машини, зазнала травми коліна, а її 45-річна пасажирка, яка везла дев'ятимісячну дитину, зламала зап'ясток.

Після дорожньої аварії герцог Единбурзький вирішив здати своє водійське посвідчення.

Фото: The Sun