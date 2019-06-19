Учені знайшли дві нові планети, придатні до життя

Астрономи знайшли дві нові планети, подібні до Землі та придатні до життя.

Про це повідомляє CNN.

“Астрономи виявили дві планети, що обертаються навколо сусідньої зірки, які задовольняють майже всі умови для підтримки життя”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначають дослідники, планети “майже точно такі ж, як і Земля, вони існують мільярди років (це означає, що життя там могло розвинутися), і вони обертаються навколо своєї зірки на відстані, що підтримує такі речі, як потік води і придатні для життя температури”.

Обидві планети обертаються навколо Зорі Тігардена, яка знаходиться всього за 12 світлових років від Землі.

Їхня орбіта розташована в так званій зоні життя. Цим терміном учені називають регіон на відстані від гарячої зірки, в якому може існувати рідка вода. А це ключовий компонент для виникнення життя у тому вигляді, в якому воно відоме людству.

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Проте всі ці припущення є оцінками, а не фактичними спостереженнями на даний момент, йдеться у матеріалі. Відкриття Зорі Тігардена є частиною великих зусиль астрономів, щоб знайти потенційно життєздатні планети.