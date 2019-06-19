В Україні стартувала кампанія щодо надшкоди вживання алкоголю під час вагітності

В Україні стартувала освітня кампанія “Не_винна вагітність”, метою якою є інформування щодо надшкідливий вплив вживання будь-яких алкогольних напоїв під час вагітності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час презентації зазначалося, що кампанія відбувається з ініціативи Міністерства охорони здоров’я України, Центру громадського здоров’я та Всесвітньої організації охорони здоров’я у рамках проекту «Неінфекційні захворювання: профілактика та зміцнення здоров’я в Україні» за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні.

Кампанію підтримали відомі лікарі-гінекологи з усієї України. У ході презентації, зокрема, лікар акушер-гінеколог, доктор медичних наук, професор, відповідальний секретар Асоціації гінекологів-ендокринологів України Наталія Педаченко підкреслила, що не існує межі між безпечною та отруйною дозою алкоголю для вагітних.

“У перші 2 місяці вагітності закладається основа нервової системи. Під час утробного розвитку з кількох клітин формуються головний і спинний мозок. Доведено, що будь-який алкогольний напій «з нагоди» піддає плід такій токсичній дозі алкоголю, що співставна з тяжким похміллям у дорослого. Для мозку дуже маленької людини, яка розвивається, це нестерпно, неприпустимо і завжди має сумні наслідки”, - сказала лікарка.

За словами акушера-гінеколога Наталії Лелюх, вживання алкогольних напоїв на початку вагітності зумовлює розвиток серцево-судинних хвороб у дорослому віці.

“Наприкінці першого місяця вагітності починає битися серце майбутньої дитини. Це один з перших органів, який з’являється у плода. Алкоголь у першому триместрі може мати вплив на розвиток клітин серця і призвести до серцево-судинних хвороб у майбутньому. Кожен ковток алкоголю підвищує ризик появи нехарактерних поєднань судин, а також дефектів міжпередсердної перетинки”, - зазначила лікарка.

За словами медиків, із третього тижня закладаються органи травлення, зокрема, печінка. Вона формується протягом усієї вагітності, а тому на різних етапах розвитку печінка ще не має потрібних ферментів, щоб розщепити алкоголь. Плацента не стримує алкоголь, а тому він потрапляє і в організм дитини. Тобто келих вина мама випиває разом з малюком і перетравлювати має також разом.

Також у першому триместрі вагітності закладаються нирки та формуються статеві органи дитини. Алкоголь здатний не лише спричинити збій у формуванні дихальної системи, але й призвести до передчасного народження.

Лікарі поінформували, що наприкінці вагітності алкоголь ставить під загрозу шанси дитини на виживання в разі передчасного народження. Дитина може народитися з обмеженою життєвою енергією, через що після народження можуть виникнути проблеми з емоційним, розумовим та фізичним розвитком. Час першого триместру несе найбільшу загрозу малюку.

Як повідомляв Укрінформ, до 35 % вагітних в Україні вживають алкогольні напої під час вагітності, що може призвести до складних вад розвитку майбутньої дитини. За даними ВООЗ, Україна має один з найвищих рівнів показників фетального алкогольного синдрому — стану, що характеризується відхиленнями у психофізіологічному розвитку дитини. Він зумовлений вживанням алкоголю майбутньою мамою під час вагітності. Дані дефекти можуть виявлятися зразу після народження дитини або можуть прогресувати з часом. Є три основні ознаки фетального алкогольного синдрому — це розлади центральної нервової системи, затримка у рості та масі тіла, а також специфічні особливості побудови обличчя та черепа: тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина, а також зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження. Такі діти відстають у розвитку, гірше навчаються елементарним речам, гірше контролюють свої емоцію та психіку.