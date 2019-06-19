До 35% вагітних в Україні вживають алкоголь
Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“До 35 % вагітних жінок в Україні вживають алкоголь під час вагітності. Це пов’язано з тим, що вони отримують контраверсійну інформацію від рідних, ЗМІ щодо безпечності незначних доз алкоголю під час вагітності. Безпечних доз алкоголю немає взагалі, надто на тлі вагітності”, - наголосив Курпіта.
Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна має один з найвищих рівнів показників фетального алкогольного синдрому — 50 випадків на 10 тисяч людей.
За словами Курпіти, споживання алкоголю під час вагітності зумовлює фетальний алкогольний синдром — стан, що характеризується відхиленнями у психофізіологічному розвитку дитини. Цей стан зумовлений саме вживанням алкоголю майбутньою мамою під час вагітності. Дані дефекти можуть виявлятися зразу після народження дитини або можуть прогресувати з часом.
Він наголосив, що є три основні ознаки фетального алкогольного синдрому — це розлади центральної нервової системи, затримка у рості та масі тіла, а також специфічні особливості побудови обличчя та черепа.
“Спостерігаються зміни у рисах обличчя - це тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина, зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження. Такі діти відстають у розвитку, гірше навчаються елементарним речам, гірше контролюють свої емоції та психіку”, - сказав Курпіта.