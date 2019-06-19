До 35% вагітних в Україні вживають алкоголь

До 35% вагітних в Україні вживають алкогольні напої під час вагітності, що може призвести до складних вад розвитку майбутньої дитини.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До 35 % вагітних жінок в Україні вживають алкоголь під час вагітності. Це пов’язано з тим, що вони отримують контраверсійну інформацію від рідних, ЗМІ щодо безпечності незначних доз алкоголю під час вагітності. Безпечних доз алкоголю немає взагалі, надто на тлі вагітності”, - наголосив Курпіта.

Він зазначив, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, Україна має один з найвищих рівнів показників фетального алкогольного синдрому — 50 випадків на 10 тисяч людей.

За словами Курпіти, споживання алкоголю під час вагітності зумовлює фетальний алкогольний синдром — стан, що характеризується відхиленнями у психофізіологічному розвитку дитини. Цей стан зумовлений саме вживанням алкоголю майбутньою мамою під час вагітності. Дані дефекти можуть виявлятися зразу після народження дитини або можуть прогресувати з часом.

Він наголосив, що є три основні ознаки фетального алкогольного синдрому — це розлади центральної нервової системи, затримка у рості та масі тіла, а також специфічні особливості побудови обличчя та черепа.

“Спостерігаються зміни у рисах обличчя - це тонка верхня губа, широке пласке перенісся, маленька та вузька очна щілина, зменшення довжини пальців та погіршення координації після народження. Такі діти відстають у розвитку, гірше навчаються елементарним речам, гірше контролюють свої емоції та психіку”, - сказав Курпіта.