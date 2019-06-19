ЧАЕС: що це був за експеримент і навіщо?

З приводу експерименту зі зниження напруги реактора, описаного в нашумілому серіалі "Чорнобиль"

У нас досі, через тридцять років після аварії на Чорнобильській АЕС (!) багато-хто не знає, що це був за експеримент, і навіщо?

Між тим, головна причина Чорнобильської аварії полягала в тому, що Кремль хотів випробувати – як працює атомна електростанція в умовах, коли реактор вражено бомбовим ударом і його потужність різко знизиться.

Особливо це стало цікаво для керівництва СРСР після того, як у 1981 році ізраїльська авіація розбомбила іракський ядерний реактор під Багдадом.

Інженер Дятлов знижував потужність 4 реактора Чорнобильської АЕС, поки він не вибухнув – хотів медальку получити.

Це для того, щоб дивитися в корінь.

Бог дасть, ті землі відновляться для України. Уже в багатьох раніше закритих місцях можна жити.

Для мене ті місця не чужі, у мене бабуся родом з Поліського району, де вимерли з Голодомору її батько та його родина – усі шестеро братів.

Олександр Палій

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