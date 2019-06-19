З ВІЛ-інфекцією живуть понад 244 тисяч українців - Супрун

В Україні понад 244 тисячі осіб живуть з ВІЛ-інфекцією, і лише половина з них знають про свій статус.

Про це написала у Facebook в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Сьогодні в Україні близько 244 тисяч ВІЛ-інфікованих. Водночас лише половина людей, які живуть із ВІЛ, знають про свій статус. Але саме вчасне діагностування хвороби є запорукою ефективного лікування, яке суттєво подовжує життя. Пройти тест українці можуть у свого сімейного лікаря або в центрах тестування”, - написала Супрун.

Вона підкреслила, що в Україні найпоширеніший шлях зараження ВІЛ-інфекцією (65%) — статевий.

“Значна кількість нових випадків інфікування на ВІЛ-інфекцію припадає на молодих людей віком від 15 до 30 років”, - поінформувала Супрун.

Як повідомляв Укрінформ, Україна першою серед країн Східної Європи та Центральної Азії перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ-інфекції. Вони розроблені за найновішими рекомендаціями ВООЗ. Тепер кожна ВІЛ-інфікована особа має право на пожиттєве безоплатне лікування незалежно від кількості вірусу в крові. У МОЗ вважають, що завдяки запровадженню нового клінічного протоколу лікування інфекції стане не лише ефективнішим, зручнішим, а й фінансово доступнішим.