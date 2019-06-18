“Сьогодні від нас до Південної Африки їдуть 5 малюків: чотири дівчинки і один хлопчик. Це вже сформований прайд з двох родин. Вони будуть жити у Південній Африці. Сподіваємось, що столичні чиновники зроблять їм документи швидко”, - говорить директор бердянського зоопарку “Сафарі-парк” Ігор Кальченко.

П'ятьох левенят із Бердянська відправили до Південної Африки / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

Хіч, Бела, Красуня, Буба і Руда народились півтора року тому. Незабаром вони будуть жити не в вольєрах, а в спеціальному реабілітаційному центрі площею щонайменше 2 гектари.

Співробітники зоопарку кажуть, що дуже важко розлучатись з хижаками, але розуміють - вдома тваринам буде краще.

Кіпер зоопарку Микола Нетикша розрізняє малюків та не боїться заходити до них. Каже, що кожне з левенят має свій характер. Під час відправлення тварин хлопець ледь стримував сльози.

“Дуже важко їх відпускати... Я їх годував, коли вони тільки народились: спочатку молоком, потім і м’ясом. Вони для мене друзі, а не просто звірі”, - розповідає Нетикша.

Минулого року волонтери відправили до Південної Африки чотирьох левів. Таким чином вони допомагають відновити популяцію хижаків. Адже через браконьєрів та різні епідемії леви опинилися на межі вимирання.

“Директор бердянського зоопарку запропонував нам відправити 11 левів. Сьогодні ми відправляємо п’ятьох. Для них вже є побудовані вольєри. Потім заберемо інших шість”, - уточнює директор міжнародної організації “Лорен а Ентли” в Україні Лайонел Де Ланге Шан.

Спочатку леви вирушать до Самбіру, де пробудуть 3-4 місяці - все залежить від того, як швидко зроблять спеціальні документи. І вже потім вирушать до Йоганнесбургу (ПАР), а далі на маленьких літаках до місця проживання. Подорож триватиме 76 годин і коштуватиме близько 32 000 доларів. За словами волонтерів, лише один літак в Україні має дозвіл на відправлення великих вольєрів, він літає з Борисполя. І лише там є ветеринар, який може підготувати відповідні документи.

“Кожну тварину ми ретельно перевіряли, робили аналіз крові, у них є паспорти, наразі виготовляються чіпи і вже перед самою відправкою зробимо їм ще одну ін’єкцію”, - говорить директор міжнародного волонтерського фонду.

Через надспекотну погоду левам не вводили анестезію. Спеціалісти говорять: головне – давати звірам багато пити.

Волонтери зізнаються, хотіли б забрати тварин з усіх зоопарків та відправити їх додому. Проте це неможливо.

У реабілітаційному центрі левів будуть забезпечувати їжею. Там є усі умови, необхідні для проживання.

Наступними до Південної Африки вирушать дворічні самиці та ще двоє дорослих левів.

Окрім того, волонтери сподіваються, що зможуть повернути додому й левів з Покровського зоопарку, яких минулого року вдалось врятувати від голодної смерті. Їх вчасно вивезли до реабілітаційного центру у Василівці, що у Запорізькій області.