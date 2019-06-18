18 червня: народний календар і астровісник

Нині Дорофея; про що думає бджола, слухаємо вічний поклик і зважуємося на вирішальний крок

Колись давно Зелені свята тривали аж цілий тиждень, який називали зеленими святками. Кожен день був сповнений певними обрядодіями і мав свою назву. Серед численних обрядів відомим був «водити Тополю» (це на Полтавщині, а на Чернігівщині – «водити Вербу», на Поліссі – «водити Куста»), коли дівчата обирали з-поміж себе «Тополю» – найкрасивішу дівчину. Вона мала ходити з піднятими над головою руками. Для зручності їх прив’язували до двох палиць, прикрашали стрічками, намистом та хустинами. Обличчя, щоби не впізнати «Тополі», закривали віночками, а стан – різнокольоровими плахтами. Під супровід пісень гурт обходив односельців. Господарі, до яких заходила віншувати «Тополя», щедро віддячували дівчатам. Після цього усі йшли в поле «розбирати Тополю».

А ще сьогодні священномученика Дорофея, єпископа Тірського. Цього дня бджола вперше про зиму задумується.

Іменинники сьогодні Ігор, Костянтин, Федір, Леонід.

Нині 15-ий місячний день. 14 і 15 дні місячного циклу — одні з найпотужніших. Їх можна назвати днями поклику. В залежності від духовного стану, кожен почує те, чого найбільше прагне його душа і мусить піти на той голос. День початку нових етапів самовдосконалення – душевних, духовних, фізичних. Саме сьогодні треба зважитись на вирішальний (хоч і неймовірно важкий) крок, який стане виходом на новий рівень розвитку. В іншому випадку існує ризик «загрузнути» в патовій ситуації надовго, а застій набагато небезпечніший і виснажливіший ніж здається. Будь-яка магічна діяльність цього дня заборонена.

Згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії України, найхолоднішим цей день у Києві був у 1911 році – +5,9, а найтеплішим у 1918 – +33,8.