На Буковині провели фестиваль на честь дня народження Івана Миколайчука

"На 78-му річницю від дня народження Івана Миколайчука у його рідному селі Чортория Кіцманського району провели традиційний фестиваль "На гостини до Івана". Аматорський ансамбль бандуристів "Передзвін" зустрічав гостей біля мистецько-меморіального музею-садиби Івана Миколайчука піснями, які любив митець. Саме там стоїть знаний і величний Іван Миколайчук в бронзі. Щороку 15 червня у день його народження тут збираються митці, шанувальники його творчості, рідні та земляки. І цей рік не став винятком. Учасники заходу низько вклонились його світлій пам'яті - пам'яті українського генія", - йдеться у повідомленні.

Перед тим гості мали нагоду побачити уривки з кінофільмів з Іваном Миколайчуком - працював вуличний кінотеатр.

Фотозвіт з фестивалю Чернівецька ОДА опублікувала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Читайте також: День народження Миколайчука на Буковині відзначать кінофестивалем

"Іван Миколайчук підняв український кінематограф на вищий щабель в часи періоду поетичного кіно. Він був талановитий від Бога та від народу. Саме звідси Іван Миколайчук виніс у світ буковинську пісню, образ гордої людини. Лише у фільмі "Тіні забутих предків" ми нарахували близько 30 пісень, які записані та супроводжують цей фільм", - пригадує народна артистка України Валентина Коротя-Ковальська.

За її словами, відомий буковинець зіграв за своє коротке життя 34 ролі. Він пішов з життя у віці 46 років - у віці Тараса Шевченка, роль якого він зіграв.