День народження Миколайчука на Буковині відзначать кінофестивалем

78-му річницю від дня народження актора і режисера Івана Миколайчука на Буковині відзначать кінофестивалем та мистецькими акціями.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА.

"Цьогорічне відзначення 78-ї річниці від дня народження Івана Миколайчука розпочнеться 14 червня відкриттям кінофестивалю “Іванова Перебирія” о 17.00 у Вижниці. О 19.00 відбудеться вечір сучасного українського кіно, а у нічному кінозалі, починаючи з 22.00, демонструватимуться фільми, де грав Іван Миколайчук", - йдеться у повідомленні.

Наступного дня, 15 червня, о 10.00 відбудуться урочистості біля барельєфу кіномитця у Чернівцях (ріг вулиць Івана Миколайчука та проспекту Незалежності).

О 12.00 почнеться зустріч родини, кіномитців, творчих колективів, громадськості, гостей на подвір’ї Миколайчуків у селі Чортория на Кіцманщині. Усі охочі зможуть відвідати музей-садибу Миколайчука, побачити мистецькі та аматорські виступи, долучитися до народних гулянь. Тут також працювати вуличний кінотеатр.

О 15.30 делегація Національної спілки кінематографістів України відвідає музей Маланки у Вашківцях. А о 16.00 розпочнеться її творча зустріч з місцевою громадою - “Іван у спогадах побратимів”.