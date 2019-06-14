Ельбська філармонія прийняла вже 10 мільйонів відвідувачів

Знаменню Elbphilharmonie в німецькому Гамбурзі відвідали більше 10 мільйонів чоловік.

Про це Укрінформу повідомили в дирекції філармонії.

«У минулі вихідні Elbphilharmonie Hamburg досяг 10-мільйонної позначки за кількістю відвідувачів», - зазначили в дирекції. Оглядовий майданчик, який і привернув значну частину відвідувачів, відкрився в листопаді 2016 року.

Загальнодоступний оглядовий майданчик із захопливим панорамним видом на місто і гавань приваблює близько 4 млн осіб на рік. Він може позмагатися з такими найвідвідуванішими туристичними точками світу, як Empire State Building у Нью-Йорку (4,1 млн відвідувачів на рік), Шанхайська OrientalPearlTower(5 млн), колесо огляду LondonEye (близько 3,5 млн відвідувачів на рік) і Ейфелева вежа в Парижі (відвідали 6,9 млн осіб торік).

Два концертні зали відкрили двері в січні 2017 року. Музикою за цей час змогли насолодитися більш 2 млн шанувальників класики. Це більше, ніж розраховували, і є рекордом серед європейських концертних залів. У сезоні 2019/20 плануються 750 концертів.

Філармонія - незвичайна будівля, 200-тисячотонна споруда зі скла і бетону, поміщена на «фундамент» у вигляді колишнього товарного складу середини минулого століття. При цьому багато років вона вважалася найвідомішим німецьким довгобудом і зразком поганого менеджменту.

Читайте також: Фестиваль сучасної української драматургії стартує в Дніпрі

Здати об'єкт, який вміщує в себе не тільки два концертні зали, а також 5-зірковий готель і житлові апартаменти, ресторан, фітнес-зал, оглядовий майданчик на даху та інше - повинні були ще у 2010 році. За роки будівництва вартість об'єкта зросла більш ніж удесятеро - із запланованих €77 млн до €789 млн. Проте «Музичний маяк», справа рук швейцарської архітектурної компанії Herzog & de Meuron,уже встиг стати однією з візитних карток міста.

Фото: Ольга Танасійчук