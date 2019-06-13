Чіп і Дейл знову спішать на допомогу: Disney перезапускає мультсеріал
Укрінформ
Над проектом працюють лондонське відділення Disney та французька студія Xiam. Автори планують випустити 39 нових серій.
Про це повідомляє Studway.
"У нових серіях покажуть пригоди бурундуків у мегаполісі. Також епізоди створять у традиційному для мультфільму стилі й манері подачі", - ідеться в повідомленні.
Тривалість одного епізоду буде приблизно сім хвилин.
Мультсеріал буде доступний на стримінговій платформі Disney. Дата прем’єри поки невідома.