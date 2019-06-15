Календар на всю голову. 15 червня

15 червня 1851 року в Балтиморі, США, молочар Джекоб Фуссель заснував першу в світі фабрику з виробництва морозива

15 червня 1215 року англійський король Іоанн Безземельний скріпив печаткою Велику хартію вольностей (Magna Charta), яка гарантувала права і привілеї лицарства, надання свободи дій церкві і зобов'язувала короля дотримуватися державних законів (перша "неписана" конституція Англії).

15 червня 1300 року в уряд Республіки Флоренції увійшов поет-пріор Данте Аліг'єрі. Іншими словами, він став депутатом правлячих зборів країни.

15 червня 1330 року в місті Вудсток (Оксфордшир, Англія) народився Едуард "Чорний принц" - старший син короля Англії Едуарда III, принц Уельський, цар Аквітанії з титулом "принц Аквітанський". Один з кращих полководців свого часу.

15 червня 1594 року в Ле-Анделі, Нормандія, народився Нікола Пуссен - французький живописець, найбільш послідовний представник класицизму, філософ, мистецтвознавець і теоретик мистецтва, один з найосвіченіших людей свого часу.

15 червня 1752 року експеримент з повітряним змієм поштмейстера з Пенсільванії Бенджаміна Франкліна довів, що блискавка являє собою електричний розряд. В майбутньому - американський політичний діяч, дипломат, винахідник, письменник, журналіст, видавець, масон. Один з лідерів війни за незалежність США.

15 червня 1755 року в Парижі, Франція, народився Антуан де Фуркруа - французький хімік і політичний діяч, член Паризької АН, граф. Він брав участь в організації Національного інституту і нових вищих шкіл. У 1800 році (VIII рік Республіки) політик став державним радником, в 1801 році (IX рік Республіки) був призначений Першим консулом Наполеоном Бонапартом генеральним директором з народної освіти, організував понад 300 середніх шкіл.

15 червня 1772 року в Парижі, Франція, помер Луї Клод Дакен - французький композитор, органіст і клавесиніст, найяскравіший представник жанру "ноель". Твори цього автора написані в стилі рококо, йому притаманні - витонченість, галантність, сентиментальність. Одна з його п'єс дивовижним чином пережила століття і досі зберігається в репертуарі піаністів - "Кукушка".

15 червня 1775 року в Мілані, Італія, народився Карло Порта - італійський поет. Найвідоміший з літераторів, які писали свої твори на міланському діалекті західноломбардською мовою.

15 червня 1785 року в історії повітроплавання були зафіксовані перші жертви: французи Жан Франсуа Пілатр де Розьє і П'єр де Ромен загинули, намагаючись перетнути Ла-Манш. В повітрі повітряна куля спалахнула і звалилася на землю.

15 червня 1843 року в місті Берген, Норвегія, народився Едвард Гріг - норвезький композитор періоду романтизму, музичний діяч, піаніст, диригент. Його творчість формувалася під впливом норвезької народної культури. Серед найвідоміших творів Едварда - дві сюїти з музики до драми "Пер Гюнт" Генріка Ібсена, концерт для фортепіано з оркестром, скрипкові сонати. Основну увагу автор приділяв пісням і романсам, яких опублікував понад 600, ще приблизно 20 п'єс були видані посмертно.

15 червня 1844 року Чарльз Гудієр запатентував метод вулканізації каучука. Причому зробити каучук не таким липким при нагріванні і крихким при охолодженні, допоміг випадок. Взимку 1839 року невтомний винахідник Чарльз Гудієр упустив у будинку суміш каучуку і сірки на розпечену пузату грубку. Ця незручність підсумувала багаторічні спроби перетворити сирий каучук в міцний еластичний матеріал. Винаходом в автовиробництві скористалися інші, сам же винахідник помер у злиднях.

15 червня 1844 року в місті Булонь, Франція, помер Томас Кембелл - шотландський поет, один із засновників Лондонського університету. За життя він здобув широку популярність завдяки, головним чином, своїм баладам на теми з англійської та шотландської історії, таким як "Glenara" і "Ballad оf Lord Ullin's Daughter". У 1799 році автор видав дидактичну поему "The Pleasures оf Hope", написану в традиціях класицизму, в якій він різко повстав проти поділу Польщі, жахів війни, рабства і работоргівлі.

15 червня 1851 року в Балтиморі, США, молочар Джекоб Фуссель заснував першу в світі фабрику з виробництва морозива.

15 червня 1867 року в Індіанаполісі, Індіана, лікар Джон Боббс вперше провів успішну операцію з видалення жовчного каменя. Спочатку передбачалося, що у пацієнтки Мері Віггінс в одному з яєчників утворилася кіста. Однак, під час операції Боббс виявив запалений жовчний міхур, в якому знаходилися декілька утворень, схожих на звичайні кулі. Пацієнтка не тільки вижила після хірургічного втручання, а й пережила доктора.

15 червня 1869 року в Нью-Йорку Джон Гаят запатентував целулоїд, який винайшов для того, щоб замінити ним слонову кістку в кулях для більярду.

15 червня 1884 року в місті Каунсіл-Блафс, США, народився Гаррі Ленгдон - американський актор, продюсер, режисер, сценарист і монтажер.

15 червня 1902 року в Франкфурті, Німеччина, народився Ерік Еріксон - американський психоаналітик німецького походження, який розвивав теорію стадіального формування психосоціальної "групової ідентичності" і паралельно "егоідентичності". У 1950 році мислитель став жертвою "полювання на відьм" в США, так як його запідозрили в симпатіях до комуністів. Коли від професури університету Берклі зажадали підписати клятву про лояльність, психоаналітик покинув університет і десять років працював в клініці в Массачусетсі, а потім ще десять років в Гарварді.

15 червня 1911 року в США заснована "Computing-Tabulating-Recording Company", відома сьогодні під ім'ям "IBM".

15 червня 1914 року в місті Римник, Румунія, народився Сол Стейнберг - американський художник-карикатурист румунського походження, віртуозний рисувальник, знаменитий, в числі іншого, співпрацею з провідними ілюстрованими журналами США: "New Yorker", "Harper's Bazaar". Себе він характеризував як письменника, який малює.

15 червня 1916 року в місті Мілуокі, США, народився Герберт Саймон - американський соціолог, політолог, економіст, один з розробників гіпотези Ньюела-Саймона. Лауреат Нобелівської премії з економіки.

15 червня 1920 року в Римі, Італія, народився Альберто Сордо - італійський актор, режисер, сценарист, співак і автор пісень.

15 червня 1921 року в Піттсбурзі (шт. Пенсільванія, США) народився Ерролл Гарнер - великий американський джазовий піаніст, лідер комбо, композитор. Видатний новатор і віртуоз джазового рояля, який розробив свій неповторний "оркестровий" стиль. Не випадково, музиканта називали "людиною з 40 пальцями".

15 червня 1923 року в Стокгольмі, Швеція, народився Ерланд Джозефсон - шведський актор, сценарист і режисер. Кращі фільми: "Поруч з життям", "Лице", "Година вовка", "Пристрасть", "Шепоти й крики", "Сцени з подружнього життя", "Чарівна флейта", "Віч-на-віч".

15 червня 1924 року керівником ФБР призначений Едгар Гувер, який пробув на цій посаді наступні 48 років, аж до своєї смерті (1972).

15 червня 1924 року компанія "Форд" справила свій 10-мільйонний автомобіль.

15 червня 1931 року в Києві помер Олександр Андрієвський - український фольклорист, етнограф.

15 червня 1934 року в Варшаві, Польща, помер Броніслав Перацький - польський військовий і політичний діяч. Легіонер, полковник Війська Польського, міністр внутрішніх справ Польщі (1931-1934).

15 червня 1937 року в Літтлфілді (шт. Техас, США) народився Вейлон Дженнінгс - американський співак, автор пісень, музикант і актор. Один з найпопулярніших виконавців музики кантрі XX ст.

15 червня 1941 року в селі Чортория (нині - Чернівецька область) народився Іван Миколайчук - видатний український кіноактор, сценарист, режисер, письменник. Заслужений артист. Ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі "Сон" та Івана Палійчука у "Тінях забутих предків" принесли йому загальне визнання. У 1979 році йому вдалося втілити в життя свою давню мрію - зняти фільм "Вавилон ХХ". У 1983 році були написані "Небилиці про Івана", а в 1984 році режисер готувався до роботи над фільмом за цим сценарієм, але постановку "Небилиць ..." дозволили лише восени 1986 року. Вибрані ролі в кіно: "Гадюка", "Бур'ян", "Анничка", "Камінний хрест", "Розвідники" та ін.

15 червня 1941 року в Гемпстеді (шт. Арканзас, США) померла Евелін Андерхілл - англійська поетеса і містик, яка внесла величезний внесок у розвиток духовних наук і практик. До важливих робіт Евеліни варто віднести "Містицизм". У роки I Світової війни Евелін працювала в Адміралтействі в департаменті військово-морської розвідки.

15 червня 1945 року в Англії розпущений військовий парламент, який проіснував дев'ять з половиною років.

15 червня 1946 року в Олександрії, Єгипет, народився Деміс Русос - грецький співак, гітарист, трубач, клавішник і композитор. Починав у складі грецького тріо "Aphrodite's Child", що відзначилося трьома відмінними альбомами. За свою сольну кар'єру артист видав понад 40 альбомів. Грецький соловей.

15 червня 1954 року було створено УЄФА - союз європейських футбольних асоціацій. Спочатку в УЄФА входили 25 країн, тепер їх кількість зросла до 53-х.

15 червня 1954 року в Чикаго (шт. Іллінойс, США) народився Джеймс Белуші - американський актор албанського походження, сценарист, режисер, продюсер, який запам'ятався за стрічками "К-9: Собача робота", "Червона спека", "Кучерява Сью", "Містер Доля", "Сальвадор".

15 червня 1957 року в Києві помер Володимир Кабачок - український педагог, диригент, організатор Полтавської капели бандуристів.

15 червня 1962 року в місті Лозанна, Швейцарія, помер Альфред Корто - швейцарський піаніст і диригент. У 1919 році він заснував Нормальну школу музики, де курси по музичній інтерпретації користувалися легендарним успіхом. Як піаніст виконавець багато подорожував, мимохідь диригуючи оркестрами скрізь, де він міг.

15 червня 1966 року заснований легендарний і перший на Островах супергурт "Cream".

15 червня 1967 року Пітер Грін покинув блюз-роковий ансамбль "John Mayall & Bluesbreakers", щоб разом з Міком Флітвудом, Джоном Макві і Джеремі Спенсером заснувати рок-гурт "Fleetwood Mac".

15 червня 1968 року в місті Індіанаполіс (Індіана, США) помер Вес Монтгомері - американський джазовий гітарист. Один з найбільш значних фігур в історії джазової гітари, що з'явився після таких найвпливовіших музикантів, як Джанго Рейнхардт і Чарлі Крістіан. У свою чергу, він вплинув на незліченну кількість своїх послідовників. У 1959-1968 рр. соліст записав 20 альбомів, точну цифру назвати складно. Дещо з його записів тоді не випускалося, але досі видаються альбоми, які не вийшли в 1960-х рр.

15 червня 1970 року вперше членом англійської Палати лордів став актор. За заслуги в галузі театру великий Лоуренс Олів'є був удостоєний довічного звання - пер.

15 червня 1979 року на екрани США вийшов фільм "Роккі-2" ("Rocky II"), в якому Сильвестр Сталлоне виступив режисером і зіграв головну роль. При бюджеті в $7 млн в прокаті бойовик зібрав $86 млн.

15 червня 1985 року в присутності екскурсійної групи в ленінградському Ермітажі молодий чоловік вихлюпнув на картину "Даная" ( "Danaë"; 1636-1643) Рембрандта сірчану кислоту, після чого з криком "Свободу Литві!" двічі штрикнув картину ножем. Зловмисником виявився психічнохворий литовець Бронюс Майгіс, який пояснив свої дії "політичними міркуваннями". Після реставрації "Даная" повернулася в музейний зал тільки в жовтні 1997 року та під броньованим склом. Доля Майгіса склалася сумніше - він досі знаходиться в психлікарні і відмовляється згадувати історію з картиною Рембрандта ...

15 червня 1995 року в Лос-Анджелесі, США, помер Чарльз Беннет - англо-американський сценарист, актор і режисер.

15 червня 1996 року в Беверлі-Хіллз (шт. Каліфорнія, США) померла Елла Фіцджеральд - американська співачка, одна з найбільших вокалісток в історії джазової музики ("перша леді джазу", "перша леді пісень"), володарка голосу діапазоном у три октави, майстер скету і голосової імпровізації. 13-кратний лауреат премії "Grammy", лауреат Національної медалі мистецтв (США), Президентської медалі Свободи, кавалер Ордена Мистецтв і літератури (Франція) і багатьох інших почесних нагород. За півстолітню кар'єру вона випустила 90 альбомів та збірок - як сольних, так і створених у співпраці з іншими відомими джазовими музикантами. Талант солістки високо цінували видатні композитори і поети-пісняри. За життя співачки було продано більше 40 млн платівок з її записами.

15 червня 1999 року в Бельгії офіційно заборонили до продажу "Coca-Cola" через підвищений рівень хімікатів.

15 червня 2004 року виявлений перший мережевий вірус для мобільних телефонів - "Cabir", який поширювався тільки на певних моделях мобільних телефонів, зокрема, на смартфонах моделі "Nokia" та "Sony Ericsson".

15 червня 2005 року в місті Льєж, Бельгія, помер Роман Бабовал - україно-французький поет і перекладач.

15 червня 2007 року в українському кінотеатрі «Кінопалац» відбувся прем'єрний показ першого українського анімаційного серіалу "Лис Микита", створений за мотивами творів Івана Франка. Знятий на замовлення Всеукраїнського товариства "Просвіта" на кіностудії "Фрески". Бюджет картини склав 10 млн гривень.

15 червня 2010 року в селі Прохорівка, Черкаська область, помер Юрій Іллєнко - український кінорежисер, оператор, сценарист і політик. Народний артист. Вибрана фільмографія: "Криниця для спраглих", "Білий птах з чорною ознакою", "Свято печеної картоплі", "Легенда про княгиню Ольгу", "Солом'яні дзвони", "Лебедине озеро. Зона", "Молитва за гетьмана Мазепу", "Лісова пісня. Мавка".

15 червня 2014 року в місті Бока-Ратон, США, помер Деніел Кіз - американський письменник і філолог, автор роману "Квіти для Елджерона" ("Flowers For Algernon"). Лауреат премій Гюго і Неб'юла. У 1968 році режисер Ральф Нельсон зняв з цього твору успішний фільм "Чарлі". За центральну роль актор Кліфф Робертсон отримав премію "Oскар".

Олександр Рудяченко, Київ