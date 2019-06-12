Завершилися зйомки фільму за романом Софії Андрухович

Завершилися зйомки фільму за романом Софії Андрухович "Фелікс Австрія"

Фото, відео
Укрінформ
Завершилися зйомки фільму "Віддана", створеного за мотивами роману Софії Андрухофич "Фелікс Австрія".

У центрі сюжету – історія взаємин двох дівчат, Аделі та її служниці Стефи, які разом виросли й були нерозлучні. Дія розгортається на рубежі 19 і 20 століть у Станиславові (з 1962 року - Івано-Франківськ), який входив тоді до складу Австро-Угорської імперії. Режисером фільму стала Христина Сиволап, для якої "Віддана" - повнометражний дебют, а головні ролі виконують актриси Олеся Романова й Маріанна Янушевич. Головну чоловічу роль Петра Сколика зіграв Роман Луцький, відомий українцям за фільмами «Сторожова застава», «Секс і нічого особистого» і серіалу «Століття Якова».

Художником по костюмах - дизайнер і стиліст Леся Патока. Вона розповіла про те, як створювалися костюми для фільму й показала 5 костюмів головної героїні роману і фільму - Аделі, повідомляє officiel-online.com. Моделлю виступила виконавиця ролі Олеся Романова.

Найскладнішою була зйомка найбільш масової сцени фільму в Чернівцях - в театрі, де перебувало 300 осіб з вищого світу. Для цієї сцени необхідно було не тільки виготовити 70 головних уборів і правильно і красиво вдягнути 300 осіб, але й пояснити, як правильно носити такий одяг.

Костюми до фільму "Віддана" / Фото: L’Officiel

Для Аделі ми робили взуття на замовлення, наприклад, черевички з парчі з оксамитовими бантами. Були виготовлені й чудові шкіряні чобітки на шнурівці.

Тільки на одній сукні головної героїні нашито більше 50 ґудзичків, а на всьому проекті переобтягнули більш як 2 тисяч ґудзичків.

У проекті дуже багато ручної роботи, були задіяні безліч майстрів. Наприклад, у Вінниці шили корсети, капелюшники створювали підоснови для капелюхів, інші майстрині вручну з шовків робили квіти для прикрашання головних уборів.

Вручну річковим перлами також були прикрашені квітами й рукавички, пояси, які створювали на оксамитових стрічках. Всю цю роботу майстри виконували протягом двох із половиною місяців.

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Нагадаємо, що роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" в 2014 році став переможцем всеукраїнської премії "Книга року", а також отримав особливу нагороду "Форму видавців" у Львові та премію "Літакцент року". У 2016 році в австрійському видавництві ResidenzVerlag вийшов німецький переклад роману, що отримав назву "Паперовий хлопчик" (DerPapierjunge). Влітку 2016 книга була видана в Польщі. 5 квітня в Братиславі роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" отримав літературну нагороду Visegrad Eastern Partnership Literary Award.

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