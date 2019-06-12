Завершилися зйомки фільму за романом Софії Андрухович "Фелікс Австрія"

Завершилися зйомки фільму "Віддана", створеного за мотивами роману Софії Андрухофич "Фелікс Австрія".

У центрі сюжету – історія взаємин двох дівчат, Аделі та її служниці Стефи, які разом виросли й були нерозлучні. Дія розгортається на рубежі 19 і 20 століть у Станиславові (з 1962 року - Івано-Франківськ), який входив тоді до складу Австро-Угорської імперії. Режисером фільму стала Христина Сиволап, для якої "Віддана" - повнометражний дебют, а головні ролі виконують актриси Олеся Романова й Маріанна Янушевич. Головну чоловічу роль Петра Сколика зіграв Роман Луцький, відомий українцям за фільмами «Сторожова застава», «Секс і нічого особистого» і серіалу «Століття Якова».

Художником по костюмах - дизайнер і стиліст Леся Патока. Вона розповіла про те, як створювалися костюми для фільму й показала 5 костюмів головної героїні роману і фільму - Аделі, повідомляє officiel-online.com. Моделлю виступила виконавиця ролі Олеся Романова.

Найскладнішою була зйомка найбільш масової сцени фільму в Чернівцях - в театрі, де перебувало 300 осіб з вищого світу. Для цієї сцени необхідно було не тільки виготовити 70 головних уборів і правильно і красиво вдягнути 300 осіб, але й пояснити, як правильно носити такий одяг.

Костюми до фільму "Віддана" / Фото: L’Officiel

Для Аделі ми робили взуття на замовлення, наприклад, черевички з парчі з оксамитовими бантами. Були виготовлені й чудові шкіряні чобітки на шнурівці.

Тільки на одній сукні головної героїні нашито більше 50 ґудзичків, а на всьому проекті переобтягнули більш як 2 тисяч ґудзичків.

У проекті дуже багато ручної роботи, були задіяні безліч майстрів. Наприклад, у Вінниці шили корсети, капелюшники створювали підоснови для капелюхів, інші майстрині вручну з шовків робили квіти для прикрашання головних уборів.

Вручну річковим перлами також були прикрашені квітами й рукавички, пояси, які створювали на оксамитових стрічках. Всю цю роботу майстри виконували протягом двох із половиною місяців.

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Нагадаємо, що роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" в 2014 році став переможцем всеукраїнської премії "Книга року", а також отримав особливу нагороду "Форму видавців" у Львові та премію "Літакцент року". У 2016 році в австрійському видавництві ResidenzVerlag вийшов німецький переклад роману, що отримав назву "Паперовий хлопчик" (DerPapierjunge). Влітку 2016 книга була видана в Польщі. 5 квітня в Братиславі роман Софії Андрухович "Фелікс Австрія" отримав літературну нагороду Visegrad Eastern Partnership Literary Award.