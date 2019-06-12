Дні українського кіно вперше стартували у Бразилії

У Бразилії вперше розпочалися Дні українського кіно.

Про це повідомляє прес-служба Держкіно.

"Фестиваль відкрився 12 червня, коли в Бразилії відзначають День закоханих (Dia dos Namorados), і триватиме до 16 червня. З цієї нагоди фільмом-відкриття було обрано створену за підтримки Держкіно романтичну комедію "Шляхетні волоцюги" Олександра Березаня", - ідеться в повідомленні.

До програми показів увійшли також фільми "Рівень чорного" Валентина Васяновича, "Сторожова Застава" Юрія Ковальова, "Позивний "Бандерас" Зази Буадзе, "Брама" Володимира Тихого, а також класика українського кіно — "Пропала грамота" Бориса Івченка. Усі покази проходять у столиці країни — м. Бразиліа, в кінотеатрі Cine Brasília.

Як розповів голова Держкіно Пилип Іллєнко, у рамках заходу заплановані професійні зустрічі з бразильськими кінематографістами та директором-президентом Бразильського національного агентства з питань кіно ANCINE Крістіаном де Кастро, з яким буде підписано меморандум про співпрацю.

"Меморандум задекларує наші наміри щодо подальшої співпраці в аудіовізуальній сфері між Україною та Бразилією і стане важливим кроком у процесі підготовки угоди про спільне кінематографічне виробництво між нашими країнами", - уточнив Іллєнко.

До складу української делегації увійшли перший заступник голови Держкіно Сергій Неретін, актор фільму "Шляхетні волоцюги" Юрій Хвостенко, продюсер стрічки "Позивний "Бандерас" Ольга Клименко та засновниця Благодійної організації "БФ "Двері" Лариса Гутаревич.

Дні українського кіно у Бразилії проводяться Державним агентством України з питань кіно спільно з Благодійною організацією "БФ "Двері" та Посольством України в Бразилії.