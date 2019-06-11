"Землю" Довженка покажуть у Львові в живому супроводі "ДахиБрахи"

Драму «Земля» Олександра Довженка напередодні Дня Незалежності, 22 серпня, планують показати у львівському Центрі Довженка в супроводі культового гурту «ДахаБраха».

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив організатор показу кінострічки у Львові Святослав Роман.

“Фільм Олександра Довженка «Земля», за версією ЮНЕСКО, входить до списку топ-5 шедеврів світового кінематографа. 2012 року Національний центр О. Довженка розпочав реставрацію стрічки на основі її оригінальної версії 1930 року. А музичний супровід до кінокартини протягом зими-весни 2012 року на замовлення Довженко-Центру створив український етно-хаос-гурт «ДахаБраха»,” — зазначив Роман.

У свою чергу учасник гурту «ДахаБраха» Марко Галаневич пояснив, що створення музичного супроводу для «Землі» стало непростим творчим викликом.

“Безумовно, ми озвучували фільм з точки зору людини ХХІ століття, яка знає, що після 1930 року, коли була закінчена робота над «Землею», були роки комуністичного Голодомору 1932-1933, були роки репресій, і ми знаємо про непросту долю самого Довженка в соціалістичній імперії. Водночас ми прагнули передати також і автентичність та наївність тих почуттів і посилань, які ніс нам той час і та епоха і які несе нам і сьогодні наша Земля”, — розповів Галаневич.

«Земля» - останній фільм епічної трилогії Довженка "Звенигора"-"Арсенал"-"Земля". Знімався влітку-восени 1929 року. Його присвячено темі колективізації, щойно проголошеної партією. Довженко підходить до теми з філософським розмахом: земля у нього перетворюється на метафору національного космосу, центр і смисл існування українського селянина.

Після необхідних купюр та 32-х офіційних та приватних показів 8 квітня 1930 року «Земля» виходить на київські екрани, а вже за дев'ять днів фільм знімають з показів через звинувачення в біологізмі й натуралізмі. Стрічка мала грандіозний успіх у Європі, миттєво поставивши Довженка в ряд найвидатніших режисерів свого часу.

У 1958 році на міжнародному референдумі в Брюсселі найповажніші кінокритики назвали "Землю" серед 12 найкращих фільмів в історії кіно. 1971 року картину було відреставровано на кіностудії "Мосфільм" під керівництвом удови Довженка Юлії Солнцевої.