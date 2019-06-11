Український режисер звинувачує творців серіалу «Чорнобиль» у плагіаті

Український режисер Андрій Приймаченко звинуватив творців міні-серіалу «Чорнобиль» у плагіаті.

Мова йде про візуалізацію запису телефонних переговорів 26 квітня 1986 року диспетчера ЦППЗ (центрального пункту пожежного зв'язку) з диспетчерами ВПЧ (воєнізованої пожежної частини) Чорнобильської АЕС.

Відповідне відео завантажене у YouTube на каналі «Студія Передова» 18 березня 2013 року, автором якого є Приймаченко. Аналогічне відео є у першій серії міні-серіалу НВО «Чорнобиль», повідомляє «Детектор медіа».

За словами Приймаченка, команда творців серіалу не зв’язувалася з ним щодо використання відео. Поки що він не планує звертатися до юристів щодо вирішення цього питання, бо сподівається, що з ним контактуватимуть з приводу цього інциденту. Якщо ні, то він буде думати про юридичне вирішення цього питання.

«Моє відео - один з перших результатів у Google, і під ним вже шість років підписано, хто є автором. Якби вони до мене просто звернулися і запитали дозволу використати, я би був не пороти, аби тільки вказали авторство. Я робив це відео, малював графіку не з комерційною метою, а тому, що давно цікавлюсь темою катастрофи на ЧАЕС і мені вона близька. Я це зробив для свого каналу на YouTube. Мені навіть приємно, що цю роботу використали в проекті такого масштабу. Неприємність в тому, що до мене навіть ніхто не звернувся щодо його використання… В першу чергу я зацікавлений у співпраці, а не в конфлікті», - сказав Приймаченко.

9 червня у програмі «Кіно з Яніною Соколовою» Євгенія Яцута, виконавчий продюсер Radioactive Films, зазначала: саме їхня організація займалася вирішенням усіх питань, що стосувались використання у серіалі об’єктів, на які поширюється авторське право.

«Повинні були витримані всі авторські права на використання будь-яких об’єктів, що можуть потенційно нести в собі авторське право. Це все мало бути очищене. Ми також, окрім зйомок, допомагали НВО отримувати право використання від правовласників. Це і архівні матеріали: оригінальний епізод з виходу програми «Вести», де казали про катастрофу; і перемовини операторів пожежної служби, коли вони скликали всіх можливих пожежників. Це теж оригінальний запис», - заявила Яцута.

У коментарях під постом Приймаченка у Facebook, де він висловив свої претензії, Яцута відповіла: «Йде мова про оригінальні аудіозаписи диспетчерів, що скликали всі сили на допомогу. У вас є права на використання цього діалогу у вашому відео?». На це Приймаченко відповів: «Під питанням не аудіочастина, а відео».

«Детектору медіа» Приймаченко також додав: «Я шукав, де оригінальне джерело цього діалогу. Я знаю, де я його скачав. Але питання до них, де вони його взяли. Я підозрюю, що вони його взяли просто у моєму відео».

Раніше про свої претензії до творців серіалу «Чорнобиль» заявляв український драматург Павло Ар’є. Він говорив, що у четвертій серії серіалу «Чорнобиль» без дозволу використали монолог баби Присі з його п'єси «На початку та наприкінці часів».

Згодом шоуранер серіалу «Чорнобиль» Крейг Мейзін відповів у Twitter: «Я ніколи не читав творів і не бачив постановок Павла Ар’є, не чув я і про «Бабу Прісю». На цю сцену мене надихнув момент, описаний у «Голосах Чорнобиля» [книга білоруської авторки Світлани Алексієвич «Чорнобильска молитва: хроніка майбутнього»]».

Ар’є додав, що не використовував слово «плагіат», але «є привід для додаткових з’ясувань» цієї ситуації.

Міні-серіал «Чорнобиль» виробництва американської компанії HBO посів перше місце у рейтингу популярності International Movie Data Base, обігнавши навіть «Гру престолів». Окремі епізоди серіалу знімали в Україні.