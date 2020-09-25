Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу

Про те, як російська окупаційна влада продовжує політику залякування нелояльних до неї людей, чому з кримських татар посилено ліплять образ ворога, якою є позиція Меджлісу щодо постачання дніпровської води до Криму - на ці та інші запитання Рефат Чубаров відповідав в ефірі телеканалу ДОМ. - Рефат-ага, ось пан Мемедемінов на волі, це, звичайно, дуже добре, але буквально вчора відбулися нові обшуки, минулого тижня нові обшуки, затримання, пред'явлення нових звинувачень. І насамперед це кримські татари. Що це все означає? ​Окупаційна влада намагається, щоб люди, рятуючись від загроз, які над ними нависають, вибирали один шлях - виїзду з Криму - Це означає, що російська окупаційна влада продовжуватиме свою політику залякування усіх тих людей, які мешкають в Криму. Насамперед тих, які не визнають окупацію, не лояльні до окупаційної влади. Повальні арешти, обшуки, незаконні вироки, судилища – це інструмент залякування не лише, щоб застрашити, а й витіснити людей за межі півострова. Окупаційна влада намагається, щоб люди порятунком від тих загроз, які над ними нависають, вибирали один шлях – шлях виїзду з Криму. - Вчорашні затримані - один росіянин і один українець з материкової частини України. І це несподівано, бо до цього багато десятків затриманих, засуджених були кримськими татарами. Такий фокус на кримських татар, це чому? - Тому що кримські татари є консолідованою етнічною спільнотою, яка достатньо єдина у своєму неприйнятті російської окупації. І потім, саме кримські татари, як цілісний народ, віднесені до небажаних, до нелояльних. Це все політика попередніх століть, від часів Катерини II. - У мене теж таке відчуття, що з кримських татар посилено ліплять образ ворога. – Звичайно. У Криму для кримського обивателя створюється два таких ворога - це кримські татари і Українська держава, усі явища, в яких є слово "українське", або якась риса: українська мова, українські школи, етнічні українці. - Можемо повернутися до процесів політичних в'язнів і політичних процесів? Розкажіть про процес щодо Мустафи Джемілєва... - Вони підняли усі ті попередні свої звинувачення, у тому числі нібито незаконне зберігання зброї, з використанням якої було скоєно, з їхньої точки зору, злочин. Російські окупанти одночасно відновили три кримінальних справи: проти Мустафи Джемілєва, проти мене, як голови Меджлісу і проти Ленура Іслямова. І усі ці справи зараз йдуть паралельно, і ми бачимо, як їх підводять. Процедура їхнього розгляду є такою, щоб ухвалення рішення підвести до одного часу.

- Навіщо, я не розумію? - Позиція російської окупаційної влади, власне, Російської Федерації на міжнародних майданчиках є такою: ми не переслідуємо кримських татар, ми лише переслідуємо тих, хто порушує закони. І серед тих, хто порушує закони, є екстремісти і терористи. Ми не переслідуємо мусульман. Ми переслідуємо лише тих, хто сповідує якісь течії, які загрожують безпеці, здоров'ю людей. - Хізб ут-Тахрір? - Так, Хізб ут-Тахрір, Свідки Єгови. Російська Федерація намагається саме у такий спосіб якщо не привернути до себе симпатії, то принаймні трошки знизити те неприйняття Росії на міжнародних майданчиках. І тому зараз Росія, ми знаємо точно, ми володіємо деякими документами, вона дуже ретельно готується до кримської теми на майданчиках Ради Європи. І ось буквально на осінній сесії, яка проходитиме в режимі онлайн, однією з головних тем буде, з точки зору Росії, Крим. Вони намагатимуться виставляти усі ці свої пропагандистські заготовки. Росія дуже ретельно готується до кримської теми на майданчиках Ради Європи - Вони розкажуть, що є терористи, є екстремісти, а є побутові злочинці. І далі що? Вони з цим приходять в ОБСЄ або вони їдуть до Гааги. До того суду, де український позов розглядається щодо переслідувань? - Я думаю, що до Гааги вони ще не скоро поїдуть, поки не буде більшої консолідації міжнародного співтовариства. Ми вчора були свідками виступу деяких міжнародних лідерів, зокрема президента Франції, на засіданні Генеральної Асамблеї. Вони давали жорсткі оцінки діям російського керівництва, зокрема президента Путіна, не називаючи його по імені, внаслідок отруєння Навального. Отруєння навіть однієї людини цілеспрямовано - це тероризм на державному рівні, якщо це рішення ухвалювалося керівниками держави. Це все правильно, і така реакція потрібна. Але більше потрібна реакція тоді, коли вже сьомий рік Росія веде війну проти свого сусіда, проти України. Нам треба домагатися більшої консолідації міжнародного співтовариства, щоб дочекатися того часу, коли російських керівників приведуть на лаву міжнародного трибуналу. - Чи можна останнє запитання в цьому плані? Чи стежите ви за долею кримських політв'язнів, чи допомагаєте їм? Якщо можете, розкажіть про це. - Не буває жодного дня, щоб я або мої колеги - Мустафа Джемілєв та інші члени Меджлісу - не зв'язувалися б з родичами, з адвокатами кримських, кримськотатарських політв'язнів. І, зрозуміло, ми намагаємося у різних формах надавати допомогу сім'ям, дітям. Але коли я кажу "ми", до цього треба відразу підключати десятки тисяч людей в Криму. Весь народ допомагає їм. - Після того, як Меджліс був заборонений в Криму, і після усіх цих переслідувань, політичних і кримінальних, наскільки складно організувати і координувати його роботу, і життя кримськотатарського народу?

- Сама організація не проходить складно. Складно реалізовувати ті рішення, які ми ухвалюємо в окупованому Криму. І насамперед дуже складно захищати людей. Суть російської окупаційної влади полягає в тому, що у багатьох сферах, які формально як би навіть захищені законодавством країни-окупанта, будь-яка активність з боку кримських татар, ну, приміром, вивчення кримськотатарської мови, відкриття шкіл - це особлива увага ФСБ. - І увага аж ніяк не радісна? - Воно спрямоване на те, щоб змусити просто активних людей зійти нанівець. Якщо вони не розуміють попередніх співбесід, викликів ФСБ, то це (послідує — ред.) обов'язкова провокація. Сьогодні прояв будь-якої громадянської активності в Криму - це виклик окупаційній владі. Ось в цьому є труднощі. - І ще про одну важливу тему... Водна проблема у Криму щодня посилюється. Місцеві ЗМІ пишуть: у бочках, які кримська влада хоче поставити на цілодобову охорону, цитую: "гуляет эхо освоения денег", – кінець цитати. Хоча графік відключення води у сімферопольських районах регулярно порушують. Порожні баки ніхто не наповнює. Відео про це опублікував на своєму YouTube-каналі кримський блогер Заїр Баккал. Сині бочки є, а води немає. А навіщо вони тоді поставили ці бочки? - На це запитання мені теж складно відповісти. Як на мене, є лише одне пояснення. Хтось мав можливість не просто їх придбати, а придбати у потрібної компанії, у потрібних людей, і на цьому заробити. - Тобто, вчергове вкрасти гроші? - Хтось на цьому заробив, і все, і не більше. - Давайте більше про воду поговоримо, з вашого дозволу. Чи є для вас несподіванкою те, що наразі відбувається з водою в Криму? Та форма видобутку води, яка здійснюється російськими окупантами, знищує Крим. Ми це усвідомлюємо - Ні, несподіванкою це не є. Але для кримських татар, які, крім цієї землі, нічого в цьому світі не мають, це їхня батьківщина, це дуже болюча тема. Річ не лише у тому, що в Криму не вистачає води. Відсутність води і та форма видобутку води, яка здійснюється російськими окупантами, знищує Крим. Ми це усвідомлюємо. - Це хижацтво? - Це хижацтво, бо чим більше нагору піднімається глибинних вод, тим більше морська вода заповнює звільнені ніші. Адже Крим великою мірою - це подушка, яка стоїть на водній поверхні. Навколо Азовське, Чорне моря. І чим більше знизу прибирається прісної води, тим вище піднімаються солоні води. Таким чином, Крим засолюється. - Росіяни, ну всі, у тому числі і так звана кримська влада, звинувачують Україну, українську владу, українців у тому, що ми, мовляв, своїх співгромадян обмежуємо. Що б ви їм відповіли на такі звинувачення? - Тут можна багато і правильно говорити про міжнародне право, у тому числі про обов'язок країни-окупанта піклуватися про людей, і організовувати життя на окупованих або контрольованих ними територіях. Але я б, напевно, сказав інше. Крим не зможе розвиватися без постачання дніпровської води, і тому замість того, щоб намагатися звинувачувати державу, у якої вкрали, окупували частину територій, треба просто сідати і говорити з Києвом про правила виходу з цієї території. - Ви думаєте, що дійде до цієї розмови? - Я думаю, що зараз ні, але це єдине рішення для того, щоб Крим розвивався, і в тому числі нормально забезпечувався водою, інших умов немає. - Окремі українські політики слідом за російськими керівниками заговорили про те, що, можливо, варто організувати якісь гуманітарні рейси з водою до особливо нужденних регіонів Криму, в бочках будемо возити до Армянська воду. Це пропонують українські політики - деякі, окремі. Як би ви оцінили ці висловлювання і перспективність таких проєктів? - Такі люди абсолютно не знають Криму, і не розуміють суті проблеми нестачі води. Якщо ми говоримо про питну воду для населення Криму, то її в Криму достатньо. Треба лише її збирати, використовувати раціонально. У Криму не вистачає води для того, щоб колонізувати його у всіх напрямках, і насамперед заселяти Крим сотнями, сотнями тисяч громадян, власне, Росії. У Криму сьогодні побудовано сотні багатоповерхових будинків, цілі містечка навколо Євпаторії, Сімферополя, Севастополя, і це все жителі Росії, насамперед люди, які служать в каральних органах. Так відбувається заміна етнічного та демографічного складу Криму. Тому всі, хто ратує сьогодні за постачання дніпровської води до Криму, ратують за те, що російська колоніальна влада в Криму витісняє, виганяє звідти місцевих жителів, насамперед кримських татар. Усі, хто ратує за постачання дніпровської води до Криму, ратують за те, що російська колоніальна влада витісняє, виганяє звідти місцевих жителів - Російські ЗМІ говорять про можливість реалізувати такий проєкт, як опріснення води. Що ви думаєте про це? Наскільки це реалістично? - Я буквально зараз, коли їхав до вас у студію, читав на цю тему міркування. Є такий голова Кримського водного комітету - Вайль, від окупаційної влади, і він якраз про це розмірковує. Теоретично усе це можливо. Я думаю, що можливо і практично, але це величезні і фінансові ресурси, і величезні ресурси в електроенергії. Таких ресурсів сьогодні в Криму немає, попри те, що вони побудували там дві великих теплоелектростанції. Але якщо навіть їм це вдалося б, то це додаткове погіршення екологічної ситуації в Криму, оскільки випарювання морської води – це звільнення дуже великої кількості солі, її треба кудись зсипати. - Після величезних інфраструктурних об'єктів - мосту, траси "Таврида", чи готова Росія вкладати, і чи в змозі реалізовувати такі масштабні інфраструктурні об'єкти, як опріснення, або водний трубопровід з Кубані? - Ні, вже ні, тому що міст, і вся ось транспортна структура в Криму були підв'язані до військових цілей і завдань Російської Федерації на окупованій території Криму. Буквально місяць тому було офіційне повідомлення, що усі цільові програми, які були раніше оголошені в Криму, дуже істотно скорочуються. На найближчі роки Росія вже виснажена у своїх грошових запасах, і ще раз хочу повторити, що вона не зацікавлена у розвитку Криму як території багатофункціональної, і насамперед для людей. Якщо хтось себе ще тішить ілюзіями, що Росія розвиватиме Крим як курорт – не розвиватиме. Вона до цього, буквально напередодні окупації, у період підготовки до Сочинської Олімпіади, вклала в ту територію, в той регіон близько 50 мільярдів доларів. Ось це її основний курорт, і їй треба там ці гроші виправдати. Крим перетворений ними на військовий плацдарм, військову базу, і на це у неї завжди гроші знайдуться. На інші речі, у тому числі водопроводи, - ні, тим більше Ставропольський, Краснодарський край самі дуже потерпають від нестачі води. - Позиція Меджлісу кримськотатарського народу, офіційна щодо води, є, одним абзацом? - Жодних поставок води до того моменту, поки Росія не визнає Крим окупованою нею територією, і ми не сядемо за стіл переговорів, щоб обговорювати умови виходу Росії з Криму і відновлення суверенітету Української держави над Кримом, тільки це.