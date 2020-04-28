Що продемонструвала заборона Меджлісу кримськотатарського народу?

Відверте нехтування та порушення державою-окупантом фундаментальних норм міжнародного права

26 квітня 2016 року російський окупаційний «верховний суд Криму» оголосив Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території Росії.

Пізніше, 29 вересня 2016 року, Верховний суд Росії, вища судова інстанція держави – окупанта, підтримав це незаконне рішення.

Заборона Меджлісу – вищого представницьке-виконавчого органу кримськотатарського народу є одним з злочинних дій Москви, спрямованих на придушення волі і єдності корінного народу Криму, який відкрито виступив проти російського вторгнення до Криму та протидіє спробам його анексії, які тривають.

Заборона Меджлісу кримськотатарського народу продемонструвала відверте нехтування та порушення державою – окупантом фундаментальних норм міжнародного права, включаючи Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Конвенцію Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, Декларацію ООН про права корінних народів.

Заборона Меджлісу кримськотатарського народу триває, а його члени в тимчасово окупованому Криму піддаються переслідуванням.

Російська Федерація демонстративно ігнорує Наказ Міжнародного Суду ООН від 9 квітня 2017 року, який зобов'язує Росію «утриматися від прийняття або підтримки обмежень відносно можливості кримських татар зберегти власні представницькі інститути, включаючи Меджліс», а також забезпечити вільний в'їзд-виїзд на територію Криму керівництву і членам Меджлісу кримськотатарського народу.

В умовах репресій, що посилюються по відношенню до кримських татар і етнічних українців у тимчасово окупованому Росією Криму, категоричних відмов російських окупантів у звільненні кримських політв'язнів, а також ультимативних тверджень офіційних представників Російської Федерації про те, що, мовляв, ««питання щодо належності Криму закрито», закликаємо учасників відеоконференції «нормандського формату» на рівні міністрів, запланованої на 30 квітня 2020 року, обговорити ситуацію з правами людини і становищем кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.

Закликаємо міжнародне співтовариство до подальшого посилення санкцій у відношенні Росії аж до відновлення державного суверенітету України над Кримом і прилеглими до нього водами Чорного і Азовського морів.

Рефат Чубаров

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