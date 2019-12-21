Резолюції ООН не дають "закрити питання" окупації Криму — Єльченко

Резолюції ООН, у яких зафіксовано, що Росія є агресором і державою-окупантом, створюють доказову базу для міжнародних судових процесів.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко.

"Я не кажу, що це прямий результат, але, можливо, ми не мали б позитивних рішень у міжнародних судах, якби не було цих резолюцій", - сказав Єльченко.

За його словами, є кілька десятків положень, у яких Росія названа агресором і державою-окупантом. Для міжнародних судів це такий самий доказ, як відбиток пальця особи. "Раз Генеральна Асамблея ООН так сказала, значить, так і є", - наголосив посол.

За наявності таких документів, переконаний він, набагато простіше вибудовувати звинувачення Росії в певних діях. Посол вважає, що настане час, коли і фізичні особи, і підприємства зможуть вимагати повернення конфіскованого майна в Криму. "Адже документи ООН дають усі правові підстави вважати цю конфіскацію незаконною. З часом це обов’язково буде", - зазначив він.

Крім того, додав Єльченко, рішення ООН підтримують рівень політичного тиску на Росію. За його словами, якби цих резолюцій не було, це давало б підстави вважати, що "питання Криму закрите", як стверджує Росія.

"Росія може не виконувати ці документи, але їх виконує решта держав світу", - резюмував дипломат.