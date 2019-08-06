У Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери

У Севастополі на двох пляжах виявили збудник холери

Укрінформ
У місті Севастополі в анексованому РФ Криму під час відбору проб води на двох пляжах виявлено холерні вібріони.

Про це з посиланням на документи окупаційної влади повідомляють севастопольські ЗМІ.

"У розпорядженні редакції «Приміток» опинився лист Росспоживнагляду від 2 серпня 2019 року на ім'я т.в.о. губернатора Михайла Развожаєва. У ньому відомство просить міську владу заборонити купання на пляжах «Омега» і парку Перемоги в Севастополі, оскільки під час відбору проб води в ході планового моніторингу згаданих пляжів ... було виявлено холерні вібріони", - пише видання.

Як зазначається, холерні вібріони були виявлені протичумною станцією Криму.

У документі повідомляється, що про виділення експертизою штамів V. Cholerae O1 і V. Cholerae non-O1/non-O139 уже сповіщені оператори пляжів - ТОВ «Крим-Комфорт», ТОВ «Де-Ві Крим», а також департамент міського господарства Севастополя. Росспоживнагляд вимагає від них встановити джерела скидання стічних вод у море, а також розмістити інформаційні щити про заборону купання. Попереджати відпочиваючих про небезпеку зараження пропонується за допомогою гучномовців.

Читайте також: У двох містах окупованого Криму “зашкалює” рівень хімікатів у повітрі

Раніше поширену цим ЗМІ інформацію про виявлення штаму холери на пляжі "Омега", куди стікають нечистоти під час прориву каналізації в районі новобудов, Росспоживнагляд спростував, запевняючи, що купатися там "абсолютно безпечно".

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-