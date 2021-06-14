У Харкові випробували аерозольний генератор для маскування військової техніки

У Харкові завершили фінальні випробування створеного винахідниками аерозольного генератора, який здатен маскувати армійську техніку.

Про це повідомляє інформагентство Міністерства оборони АрміяInform, передає Укрінформ.

"На полігоні військового інституту танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" успішно завершилися фінальні випробування промислового зразка аерозольного генератора, який можна використовувати для маскування озброєння і техніки ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив завідувач кафедри загальної електротехніки Харківського політехнічного інституту Костянтин Коритченко, ця технологія дозволяє розподіляти рідину на великій території у вигляді туману. «Генератор можна використовувати для аерозольного маскування розташування військових підрозділів на полі бою чи для прикриття руху певною територією. Головна особливість агрегату – простота конструкції, мобільність та висока ефективність використання у надскладних умовах", - сказав він.

За його словами, група викладачів працювала над цим винаходом понад рік.

"Вивчаючи досвід російсько-української війни, наша наукова група зрозуміла, яку шкоду наносять ворожі БПЛА. Наш генератор дозволяє створювати такі аерозольні завіси над бойовими машинами, що унеможливлює виявлення бойової техніки з повітря. Нетривалий час приведення до застосування дозволяє оперативно виконувати поставлені завдання. А автономність роботи аерозольного генератора убезпечує обслугу, яка розміщується на віддалі від нього. Упровадження нової технології подрібнення аерозолю замість випаровування робить такий генератор пожежобезпечним", - пояснив Коритченко.

Зазначається, що зразок техніки направлять до Києва для участі у виставці "Зброя та безпека – 2021".

Фото: АрміяInform