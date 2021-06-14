Українські військові льотчики випробували нові гальмівні парашути

Гальмівні парашутні системи виробництва НВП «Авіаційні системи України» для літаків типу Су-27 та МіГ-29 пройшли випробування в Повітряних Силах ЗСУ.

Про це у Фейсбуці повідомляє Національна асоціація оборонної промисловості України.

«Випробування пройшли вдало, що закріплено відповідним актом Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Управлінням регулювання державної авіації спільно з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ затверджено рішення про допуск гальмівних парашутних систем для літаків типу Су-27 та МіГ-29 виробництва ТОВ «НВП« Авіаційні Системи України» до штатного використання в Збройних Силах України.