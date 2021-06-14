Українські військові льотчики випробували нові гальмівні парашути
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Укрінформ
Гальмівні парашутні системи виробництва НВП «Авіаційні системи України» для літаків типу Су-27 та МіГ-29 пройшли випробування в Повітряних Силах ЗСУ.
Про це у Фейсбуці повідомляє Національна асоціація оборонної промисловості України.
«Випробування пройшли вдало, що закріплено відповідним актом Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки України», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Управлінням регулювання державної авіації спільно з Командуванням Повітряних Сил ЗСУ затверджено рішення про допуск гальмівних парашутних систем для літаків типу Су-27 та МіГ-29 виробництва ТОВ «НВП« Авіаційні Системи України» до штатного використання в Збройних Силах України.