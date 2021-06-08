Окупанти на сході України застосовують міномети, кулемети та СПГ

За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 7 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні..

Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

У штабі повідомили, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку 8 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.