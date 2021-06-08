Окупанти на сході України застосовують міномети, кулемети та СПГ

Окупанти на сході України застосовують міномети, кулемети та СПГ

Укрінформ
За минулу добу окупанти двічі відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом минулої доби, 7 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ», - йдеться у повідомленні..

Зокрема, поблизу населеного пункту Лебединське найманці обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

А неподалік Луганського російські загарбники вели вогонь з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

У штабі повідомили, що бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Станом на 7 годину ранку 8 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані 2 порушення режиму припинення вогню.

Поблизу населеного пункту Новгородське противник двічі обстріляв позиції наших військ зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

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