Під Слов’янськом вшанували пам’ять загиблих у 2014 році пілотів

У Донецькій області вшанували пам’ять героїв-льотчиків, які загинули 6 червня 2014 року біля села Пришиб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Донецька облдержадміністрація.

«Хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять загиблих льотчиків літака АН-30Б, що був збитий над Слов’янськом 6 червня 2014 року, учасники меморіального заходу біля пам’ятного знаку «Скорботний янгол» у Святогірській територіальній громаді», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також у пам’ять про загиблих над «Скорботним ангелом» пролетів військовий вертоліт.

На Донеччині вшанували пам’ять героїв-льотчиків, загиблих біля села Пришиб / Фото: dn.gov.ua

У заході взяли участь заступник командувача Об’єднаних сил з авіації та протиповітряної оборони – начальник авіації та протиповітряної оборони генерал – майором Іван Теребуха, заступник командувача Об’єднаних сил полковник Григорій Токар, заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін та громадськість.

В ОДА нагадали, що 6 червня 2014 року літак-розвідник АН-30Б з бортовим номером «80 жовтий» зі складу транспортної авіації ПС ЗС, яким керував підполковник Костянтин Могилко, виконував розвідувальний політ в районі міста Слов’янськ Донецької області. В екіпажі було вісім осіб. О 17 годині на висоті 4050 метрів, яка вважається безпечною, у літак влучила ракета, що була випущена російськими окупаційними військами з переносного ракетно-зенітного комплексу. Ціною власного життя екіпажу вдалося скерувати літак за межі населеного пункту. Машина впала під кутом 80 градусів, північніше Слов'янська, біля села Пришиб.

Внаслідок трагедії загинули п'ять членів екіпажу: командир літака Могилко, борттехнік Павло Дришлюк, бортмеханік Олексій Потапенко, оператор фотозйомки Сергій Камінський та радист Володимир Момот. Врятувалися, зістрибнувши з парашутом, лейтенанти Кирило Крамарев і Василь Полажинець та штурман-інструктор підполковник Сергій Ніколаєв.