Обстріл автобуса під Волновахою: ватажку підрозділу «батальйону Оплот» дали довічне

Обстріл автобуса під Волновахою: ватажку підрозділу «батальйону Оплот» дали довічне

Укрінформ
За обстріл автобуса під Волновахою на Донеччині у 2015 році, внаслідок якого загинули 12 людей та 19 – отримали тілесні ушкодження, до довічного ув’язнення засудили керівника так званого підрозділу батальйону «Оплот».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Офісу генпрокурора.

За публічного обвинувачення Офісу генерального прокурора Куйбишевським районним судом Запорізької області громадянина України визнано винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що засуджений у квітні 2014 року вступив до складу терористичної організації окупаційної влади РФ у Донецькій області та у подальшому очолив одне з її незаконних збройних формувань – так званий підрозділ батальйону «Оплот».

13 січня 2015 року він віддав наказ здійснити обстріл артилерійською системою «Град» блокпосту Збройних Сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи.

Читайте також: Росія збільшує провокації вздовж всієї лінії розмежування перед засіданням ТКГ

Внаслідок потрапляння снаряда в маршрутний автобус, пасажири якого проходили паспортний контроль, загинули 12 людей та 19 – отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Новоайдарський районний суд за матеріалами контррозвідки СБУ засудив учасника терористичного угруповання «МДБ ЛНР», причетного до знущань над цивільним населенням, до 10 років позбавлення волі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-