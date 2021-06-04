Обстріл автобуса під Волновахою: ватажку підрозділу «батальйону Оплот» дали довічне

За обстріл автобуса під Волновахою на Донеччині у 2015 році, внаслідок якого загинули 12 людей та 19 – отримали тілесні ушкодження, до довічного ув’язнення засудили керівника так званого підрозділу батальйону «Оплот».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці пресслужба Офісу генпрокурора.

За публічного обвинувачення Офісу генерального прокурора Куйбишевським районним судом Запорізької області громадянина України визнано винним у вчиненні терористичного акту та участі в терористичній організації (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України). Суд призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що засуджений у квітні 2014 року вступив до складу терористичної організації окупаційної влади РФ у Донецькій області та у подальшому очолив одне з її незаконних збройних формувань – так званий підрозділ батальйону «Оплот».

13 січня 2015 року він віддав наказ здійснити обстріл артилерійською системою «Град» блокпосту Збройних Сил України поблизу міста Волноваха, на якому в той час перебували цивільні особи.

Читайте також: Росія збільшує провокації вздовж всієї лінії розмежування перед засіданням ТКГ

Внаслідок потрапляння снаряда в маршрутний автобус, пасажири якого проходили паспортний контроль, загинули 12 людей та 19 – отримали тілесні ушкодження.

Як повідомляв Укрінформ, у березні Новоайдарський районний суд за матеріалами контррозвідки СБУ засудив учасника терористичного угруповання «МДБ ЛНР», причетного до знущань над цивільним населенням, до 10 років позбавлення волі.