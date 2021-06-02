Місія ОБСЄ за добу виявила 91 порушення «тиші»

СММ ОБСЄ протягом понеділка, 31 травня, зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області та 42 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №125/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 1 червня.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 49 порушень режиму припинення вогню, зокрема 21 вибух (1 постріл, 8 розривів і 12 вибухів невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Більшість таких випадків сталася північніше н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

Зазначається, що за попередню добу на Донеччині було зафіксовано 56 порушень режиму припинення вогню.

"У Луганській області Місія зафіксувала 42 порушення режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Спостерігачі уточнюють, що порушення сталися в районі на західно-південний захід від н. п. Калинове-Борщувате (непідконтрольний урядові, 61 км на захід від Луганська), а також на північний схід від ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

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За попередню добу на Луганщині було зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню - також поблизу ділянки розведення в районі Золотого.