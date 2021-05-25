Волонтери та військові відправили на повітряних кульках до Донецька тисячі листівок

Українські військові та волонтери відправили на повітряних кульках, наповнених воднем, у бік окупованого Донецька 8 тисяч листівок.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє «Донбас.Реалії».

«8 тисяч листівок відправили на Донецьк повітрям учасники організації «Третя сила» та українські військові. Акцію присвятили Дню вишиванки», - сказано в повідомленні.

На повітряних кульках до Донецька відправили тисячі листівок / Фото: facebook.com/donbassrealii

Як зазначається, посилки на жовтих і блакитних кульках, наповнених воднем, стартували з району неподалік Донецького аеропорту.

Листівки містили написи: «Донбас - це Україна», «З Україною в серці», «Помни, кто ты».

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Представник організації «Третя сила» Влад Борода підкреслив, що цією акцією хочуть «привітати тих людей в окупації, які не лише чекають, а й роблять усе для того, щоб Україна повернулася».