Волонтери та військові відправили на повітряних кульках до Донецька тисячі листівок

Волонтери та військові відправили на повітряних кульках до Донецька тисячі листівок

Фото
Укрінформ
Українські військові та волонтери відправили на повітряних кульках, наповнених воднем, у бік окупованого Донецька 8 тисяч листівок.

Як передає Укрінформ, про це в Фейсбуці повідомляє «Донбас.Реалії».

«8 тисяч листівок відправили на Донецьк повітрям учасники організації «Третя сила» та українські військові. Акцію присвятили Дню вишиванки», - сказано в повідомленні.

На повітряних кульках до Донецька відправили тисячі листівок / Фото: facebook.com/donbassrealii

Як зазначається, посилки на жовтих і блакитних кульках, наповнених воднем, стартували з району неподалік Донецького аеропорту.

Листівки містили написи: «Донбас - це Україна», «З Україною в серці», «Помни, кто ты».

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Представник організації «Третя сила» Влад Борода підкреслив, що цією акцією хочуть «привітати тих людей в окупації, які не лише чекають, а й роблять усе для того, щоб Україна повернулася».

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