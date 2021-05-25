Місія ОБСЄ нарахувала за вихідні 836 порушень «тиші»

У період з вечора 21-го до вечора 23 травня СММ ОБСЄ зафіксувала 601 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 235 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №118/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ в Україні 24 травня.

"У Донецькій області в період із вечора 21-го до вечора 23 травня СММ зафіксувала 601 порушення режиму припинення вогню, зокрема 323 вибухи (3 розриви боєприпасів, 29 вибухів у повітрі, 76 вибухів від вихідного вогню та 215 - невизначеного походження)", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість цих порушень сталася південний та північний захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), південний схід від Донецька (непідконтрольний урядові), а також поблизу н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька).

Водночас у Луганській області Місія виявила 235 порушень режиму припинення вогню, зокрема 154 вибухи (2 розриви боєприпасів і 152 вибухи невизначеного походження).

За даними спостерігачів СММ, більшість порушень сталася західніше Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська) та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Фото: ОБСЄ