Тяжкопораненого в зоні ООС нацгвардійця доправили гелікоптером з Дніпра до Києва

Тяжкопораненого під Мар’їнкою нацгвардійця доправили із Дніпра до Києва гелікоптером МІ-8 Національної гвардії України.

Про це повідомляє МВС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зазначається, що військовослужбовець постраждав унаслідок ворожого обстрілу поблизу Мар’їнки на Донеччині. Пораненому надали першу допомогу військові медики, а потім евакуювали для подальшого лікування до Дніпра до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова.

«Найкращі спеціалісти лікарні Мечникова надали Ярославу висококваліфіковану медичну допомогу. Воїна успішно прооперували та доставили в Київ для подальшого лікування у військовому госпіталі МВС», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Пісках окупанти обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру

У міністерстві не уточнили, коли саме зазнав поранень цей нацгвардієць, але відомо, що лише напередодні, 21 травня, в зоні ООС були поранені троє військових. Крім того, у суботу, 22 травня, внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець дістав тяжке поранення.

Фото: МВС України, Facebook