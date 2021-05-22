У Пісках окупанти обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру

У Пісках російсько-окупаційні війська обстріляли з мінометів цивільну інфраструктуру населеного пункту.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

Російсько-окупаційні війська обстріляли цивільну інфраструктуру населеного пункту Піски / Фото: ООС

"Сьогодні вранці, 22 травня, російсько-окупаційні війська вчергове здійснили обстріл цивільної інфраструктури із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм. Під обстріл потрапив приватний сектор населеного пункту Піски", - зазначається у повідомленні.

Так, о 6.55 год у двір одного з місцевих жителів влучила міна, при цьому вибуховою хвилею було вирвано ворота та пошкоджено огорожу.

Господар вийшов на вулицю, щоб подивитися, що сталося, а наступна міна влучила в будинок, пробила дах та здетонувала на горищі, внаслідок чого було зруйновано стелю вітальні та пошкоджено осколками інші кімнати будинку.

Українською стороною СЦКК проведено фотофіксацію та верифікацію чергового злочину російсько-окупаційних військ проти мирного населення на українській землі. Встановлено факти численних пошкоджень будинку та прилеглого домогосподарства по вулиці Олімпійська, 7 в Пісках.