На Луганщині від вибуху боєприпасу на дитмайданчику постраждала дев'ятирічна дівчинка

У Сєвєродонецьку внаслідок вибуху боєприпасу на дитячому майданчику постраждала дев'ятирічна дівчинка.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Луганської області.

«Сьогодні близько 17-ї години на спецлінію «102» надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику по вул. Енергетиків стався вибух, в результаті якого 9-річна дівчина отримала тілесні ушкодження. На місце події негайно прибули правоохоронці, які обмежили доступ на майданчик інших осіб», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, стався вибух сигнального патрону.

На місці події працюють слідчі, оперативники та експерти-вибухотехніки. Виявлено ще два аналогічні патрони, які знаходились у кущах та на лавці.

Наразі відомо, що вказані небезпечні предмети знайшли хлопці, які проживають у цьому ж дворі, на смітнику та заховали їх у кущах, а постраждала дівчинка їх знайшла.

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«Зараз дівчинці надається допомога у лікарні міста, в неї діагностовано розсічення брови», - уточнили в поліції.

Фото: Поліція Луганської області, Facebook