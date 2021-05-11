Іноземні військові аташе відвідали позиції ЗСУ на передовій

Іноземні військові аташе відвідали позиції ЗСУ на передовій

Фото
Укрінформ
Район проведення Операції об'єднаних сил відвідали представники Київської асоціації військових аташе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.

"11 травня в районі операції Об’єднаних сил відбувся робочий візит представників воєнно-дипломатичних установ іноземних держав. До складу делегації увійшли Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн, Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад та Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов ознайомив членів іноземної делегації з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі ООС.

Читайте також: Українські десантники у Чорному морі відпрацювали «бій» і висадку на берег

Керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан поінформував присутніх про головні завдання, покладені на СЦКК та хід їх виконання.

Делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте».

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня міністри країн Бенілюксу побували в районі проведення ООС на Луганщині, де відвідали КПВВ «Щастя».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-