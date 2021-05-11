Іноземні військові аташе відвідали позиції ЗСУ на передовій

Район проведення Операції об'єднаних сил відвідали представники Київської асоціації військових аташе.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Операція об'єднаних сил у Фейсбуці.

"11 травня в районі операції Об’єднаних сил відбувся робочий візит представників воєнно-дипломатичних установ іноземних держав. До складу делегації увійшли Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Швеція в Україні капітан 1-го рангу Бьорн Вільберн, Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Данія в Україні капітан 1-го рангу Фелікс Ебестад та Аташе з питань оборони при Посольстві Королівства Норвегія в Україні підполковник Бойє Лілеруд", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, заступник командувача Об’єднаних сил генерал-майор Едуард Москальов ознайомив членів іноземної делегації з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі ООС.

Керівник української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін генерал-майор Сергій Салкуцан поінформував присутніх про головні завдання, покладені на СЦКК та хід їх виконання.

Делегація військових аташе відвідала підрозділи Збройних Сил України, які виконують завдання на лінії зіткнення з противником та ознайомилася з інфраструктурою і роботою контрольного пункту в'їзду-виїзду «Золоте».

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня міністри країн Бенілюксу побували в районі проведення ООС на Луганщині, де відвідали КПВВ «Щастя».