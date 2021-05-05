Двом найманцям повідомили про підозру у катуванні військових ЗСУ в окупованому Донецьку

Двом найманцям російських окупантів у Донецькій області повідомили про підозру у катуванні українських військовослужбовців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Один із підозрюваних з квітня по грудень 2014 року як охоронець в’язниці окупантів, облаштованої у захопленому приміщенні управління СБУ, жорстоко поводився з військовослужбовцями одного з батальйонів територіальної оборони. З метою деморалізації українських воїнів він регулярно катував їх, завдаючи численні удари руками і гумовим кийком по різних частинах тіла.

Інший підозрюваний з квітня 2014 року по лютий 2016 року як охоронець тієї ж в’язниці принижував військовослужбовців батальйону територіальної оборони, словесно ображаючи, залякуючи їх та погрожуючи життю.

Такі злочинні дії є порушенням статті 130 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими 1949 року і статті 11 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Головне слідче управління СБУ.

Фігурантам інкримінується жорстоке поводження з військовополоненими та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

"Наразі встановлено понад 250 випадків катувань військовослужбовців та цивільних у цій в’язниці "ДНР". Загалом в матеріалах кримінального провадження йдеться про 170 незаконних місць несвободи на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, де учасниками НЗФ РФ утримувалося понад 3500 тис. осіб", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт (№5336) про посилення кримінальної відповідальності за катування.