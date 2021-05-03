Окупанти з початку доби один раз порушили «тишу»: стріляли біля Пісків
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.
«Неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Станом на 7-му годину ранку 3 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Втрат серед військових Збройних Сил України немає.
«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.
Фото: ООС