Окупанти з початку доби один раз порушили «тишу»: стріляли біля Пісків

Протягом минулої доби, 2 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на зведення пресцентру штабу ООС.

«Неподалік населеного пункту Катеринівка російські окупанти відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7-му годину ранку 3 травня, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Піски ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Втрат серед військових Збройних Сил України немає.

«Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню», - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС