Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, поранений боєць
Про це у Фейсбуку повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ», передає Укрінформ.
«Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників», - ідеться в повідомленні.
Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення.
Як зазначається, воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.
«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України», - додали в ОТУ «Північ».
Фото: ООС