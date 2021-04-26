Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів, поранений боєць

Унаслідок обстрілу з боку російсько-окупаційних військ на сході України дістав осколкове поранення військовий ЗСУ, стан його здоров'я – задовільний.

Про це у Фейсбуку повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ», передає Укрінформ.

«Сьогодні, 26 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів позицій українських захисників», - ідеться в повідомленні.

Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення.

Як зазначається, воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

«На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗС України», - додали в ОТУ «Північ».

Фото: ООС