Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Новомихайлівкою
Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети", - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.
На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Від початку поточної доби, 18 лютого, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.