Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Новомихайлівкою

За минулу добу, 17 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети", - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Читайте також: На Донеччині взяли під варту двох агентів ФСБ, які збирали секретні дані про озброєння

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед українських воїнів немає. Читайте також: Загибель трьох військових на Донбасі: Зеленський дав 10 днів на встановлення винних