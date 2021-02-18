Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу 39 порушень «тиші» на Донбасі

Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу 39 порушень «тиші» на Донбасі

Звіт
Укрінформ
СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 16 лютого, десять порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №38/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 17 лютого.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, зокрема 8 вибухів (7 невизначеного походження та 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого походження)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі ці порушення сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також на північ від ділянки розведення в районі Петрівського (непідконтрольне урядові, 41 км на південь від Донецька).

За попередній звітний період спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донеччині одне порушення "тиші".

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"У Луганській області Місія зафіксувала 29 порушень режиму припинення вогню (вибухи), з яких 20 сталися в районах на південно-південний захід від мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Добою раніше на Луганщині було виявлено 26 порушень.

Окрім того, у звіті повідомляється, що неподалік ділянки розведення сил і засобів у районі Петрівського поряд із патрулем Місії стався вибух.

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"16 лютого патруль СММ у складі 5 співробітників на 2 автомобілях перебував приблизно за 1,5 км на північний схід від ділянки розведення в районі Петрівського, на дорозі, що проходить між Петрівським та н. п. Стила (непідконтрольний урядові; 34 км на південь від Донецька), для здійснення моніторингу безпекової ситуації поблизу цієї ділянки. О 12:51 члени патруля Місії (двоє перебували поблизу автомобілів, а ще троє - всередині автомобілів) побачили чорний дим, а затим почули вибух (відчувши також ударну хвилю) орієнтовно за 300–400 м на північ від свого місцеположення", - йдеться у звіті.

Як повідомляється, визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню співробітникам СММ не вдалося. Патруль негайно залишив цей район і перемістився до Стили.

Фото: ОБСЄ

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