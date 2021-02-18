Спостерігачі ОБСЄ нарахували за добу 39 порушень «тиші» на Донбасі

СММ ОБСЄ зафіксувала у вівторок, 16 лютого, десять порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 29 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №38/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 17 лютого.

"У Донецькій області СММ зафіксувала 10 порушень режиму припинення вогню, зокрема 8 вибухів (7 невизначеного походження та 1 розрив боєприпасу з озброєння невстановленого походження)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, усі ці порушення сталися в районах на південь від Донецької фільтрувальної станції (15 км на північ від Донецька), а також на північ від ділянки розведення в районі Петрівського (непідконтрольне урядові, 41 км на південь від Донецька).

За попередній звітний період спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донеччині одне порушення "тиші".

"У Луганській області Місія зафіксувала 29 порушень режиму припинення вогню (вибухи), з яких 20 сталися в районах на південно-південний захід від мосту біля Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська)", - повідомили в СММ.

Добою раніше на Луганщині було виявлено 26 порушень.

Окрім того, у звіті повідомляється, що неподалік ділянки розведення сил і засобів у районі Петрівського поряд із патрулем Місії стався вибух.

"16 лютого патруль СММ у складі 5 співробітників на 2 автомобілях перебував приблизно за 1,5 км на північний схід від ділянки розведення в районі Петрівського, на дорозі, що проходить між Петрівським та н. п. Стила (непідконтрольний урядові; 34 км на південь від Донецька), для здійснення моніторингу безпекової ситуації поблизу цієї ділянки. О 12:51 члени патруля Місії (двоє перебували поблизу автомобілів, а ще троє - всередині автомобілів) побачили чорний дим, а затим почули вибух (відчувши також ударну хвилю) орієнтовно за 300–400 м на північ від свого місцеположення", - йдеться у звіті.

Як повідомляється, визначити тип застосованого озброєння та напрямок вогню співробітникам СММ не вдалося. Патруль негайно залишив цей район і перемістився до Стили.

Фото: ОБСЄ