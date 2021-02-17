В українській армії за добу — 57 нових випадків коронавірусу

У Збройних силах України за минулу добу, 16 лютого, зареєстрували 57 нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом станом на 17 лютого в ЗСУ хворіють 540 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ у Фейсбуці.

"Станом на 10.00 17 лютого в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 525 осіб. За минулу добу зареєстровано 57 нових випадків захворювання", - йдеться у повідомленні.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужали 15 542 особи, летальних випадків 44. На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 74 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 17 лютого лабораторно підтверджено 1 280 904 випадки COVID-19, з них за добу – 4 286.