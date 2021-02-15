Службовий пес врятував Нацгвардійців та працівників СБУ, виявивши «розтяжку» окупантів
Про це повідомляє пресслужба НГУ, передає Укрінформ.
В той день в складі групи правоохоронців службу ніс службовий пес - саме він своєчасно виявив приховану загрозу.
«Біля воріт обгородженої території силовики натрапили на так звану "розтяжку" з прикріпленою до неї ручною гранатою Ф-1. Гвардійський службовий пес, який в той день ніс службу в складі групи, своєчасно виявив прихований "сюрприз"», - кажуть в НГУ.
Пізніше під час огляду будівлі у ній були виявлені зброя і боєприпаси.
Нагадаємо: в зоні проведення операції Об'єднаних сил регулярно виявляють схованки з боєприпасами та зброєю невідомого походження. Тільки у 2020 році СБУ вилучила з незаконного обігу понад 74 тисяч боєприпасів і 200 кілограмів вибухівки, 35 одиниць вогнепальної зброї та майже 200 вибухових пристроїв.
Фото: НГУ