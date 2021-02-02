ОБСЄ за вихідні нарахувала на Донбасі 88 порушень «тиші»

Місія ОБСЄ зафіксувала у період з вечора 29-го до вечора 31 січня 65 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 23 - на Луганщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті №24/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 1 лютого.

"У період із вечора 29 до вечора 31 січня в Донецькій області Місія зафіксувала 65 порушень режиму припинення вогню, зокрема 9 вибухів невизначеного походження", - йдеться у звіті.

Як зазначається, більшість порушень виявлено у районах на південний захід від Олександрівки (непідконтрольна урядові, 20 км на південний захід від Донецька) та на південний схід від Чермалика (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька).

"У період із вечора 29 до вечора 31 січня в Луганській області СММ зафіксувала 23 порушення режиму припинення вогню, зокрема 2 вибухи невизначеного походження", - повідомили в СММ.

Загалом після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня 2020 року і до кінця звітного періоду Місія зафіксувала в Донецькій і Луганській областях щонайменше 7950 порушень режиму припинення вогню.