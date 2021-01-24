Окупанти чотири рази порушили «тишу» на Донбасі

Окупанти чотири рази порушили «тишу» на Донбасі

Укрінформ
Протягом поточної доби, 24 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляється на сторінці ООС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», поблизу населеного пункту Піски ворог двічі відкривав вогонь в бік українських позицій, використовуючи зброю різних видів – підствольний гранатомет, великокаліберний кулемет та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї. Біля населеного пункту Південне, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, бойових втрат серед наших захисників немає.

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Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Також повідомляється, що в районі проведення операції Об’єднаних сил сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 194 вибухонебезпечних предметів.

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