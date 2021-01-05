У Нацгвардії розпочинають розробку доктрини за принципами НАТО

Національна гвардія України розпочинає розробку інституціональної доктрини НГУ за підходами військових формувань країн-членів НАТО.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МВС у Фейсбуці.

«Представники Групи радників з питань доктрини та освіти (DEAG) U.S. Embassy Kyiv Ukraine провели семінар з розробки інституціональної доктрини НГУ за підходами військових формувань країн-членів НАТО», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що спільно з Групою DEAG участь у семінарі взяли представники Збройних сил Канади.

«У Нацгвардії України є ряд документів, які визначають її діяльність, є концепція і є планування на різних рівнях, але немає такого документа, як доктрина, яка застосовується у військових структурах країн-членів НАТО та визначає роль і місце органів військового управління, командирів (начальників) усіх рівнів, порядок і принципи взаємодії всередині структури на стратегічному, оперативному та тактичному рівнях щодо організації виконання повсякденних завдань і забезпечення підготовки до виконання завдань у майбутньому», - констатував майор Гарі Квош, представник групи радників з питань доктрини та освіти.

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За його словами, важливо, щоб доктрина Національної гвардії Україна не суперечила національним нормативним документам як з питань оборони, так і з питань безпеки та була сумісною з доктринами країн-партнерів.

За даними МВС, початок роботи з розробки доктрини за участю американських та канадських колег заплановано вже на початку 2021 року.